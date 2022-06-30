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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اختلال عجلة القيادة في يد السائق الخاص .. إصابة 5 أشخاص بينهم نجل أبو العينين في حادث سيارة بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

- حادث السيارة وقع ظهر الأربعاء وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام

- مصدر أمني: الحادث نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي وجميع المصابين من مستقليها فقط

- انفجار الإطار الأمامي أدى لاختلال عجلة القيادة في يد السائق الخاص لسيارة نجل أبو العينين

- مصدر طبي:  حالة المصابين مستقرة ونقلهم لعدة مستشفيات بالقاهرة والغردقة

- إصابة أحمد المنشاوي 37 عاما السائق الخاص للسيارة بكسر بالفخذ ويتلقى العلاج بالغردقة

-نطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والدعاء للمصابين بالشفاء

 

وقع ظهر أمس الأربعاء حادث سيارة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، نتج عنه إصابة 4 من مستقليها من بينهم (عمر أبو العينين) نجل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.. كما أصيب أحمد عبدالمنعم المنشاوي (37 عاما) السائق الخاص لسيارة نجل أبو العينين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء سيرهم في أحد طرق مدينة الغردقة ، انفجر إطار السيارة واختلت عجلة القيادة في يد السائق الخاص ، مما تسبب في انقلابها وإصابة جميع مستقليها. وعلى الفور تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج ، وحالتهم جميعا مستقرة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أمس الأربعاء فى الساعة الثانية ظهرا اخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بعد انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة حيث أصيب عمر نجل محمد أبو العينين وسائقه الخاص، وأصدقاؤه وهم (يوسف غ) و (طارق خ) و (فاضل ي) ، فضلا عن السائق الخاص للسيارة أحمد عبد المنعم المنشاوي الذي لا يزال يتلقى العلاج حتى الآن داخل المستشفى نتيجة إصابته بكسر في الفخذ الايسر ولكن حالته مستقرة.

انفجار أحد إطارات السيارة

وكشف مصدر أمنى أن سبب الحادث انفجار أحد إطارات السيارة مما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق وانقلابها ، وقد تم الدفع بسيارتي اسعاف لنقل المصابين في القاهرة والغردقة.

وأوضح مصدر طبى أن جميع حالات المصابين مستقرة وجميعهم خضعوا تلقوا الخدمة الطبية كاملة فى مستشفى الغردقة العام وتم اجراء جراحة استكشافية عاجلة لأحدهم وحالته حاليا مستقرة.

وقد انتقل وكيل مجلس النواب إلى مستشفى الغردقة العام للاطمئنان على نجلة والمصابين جميعا فى الحادث بمستشفى الغردقة العام وتم نقل نجله عمر وأحد أصدقائه حيث كانت حالتهم تسمح بالنقل لاستكمال العلاج بالقاهرة ، فيما يستكمل باقي المصابين علاجهم بالغردقة لحين استقرار حالتهم .

وأكد مصدر أمني مسئول أن الحادث مجرد انقلاب سيارة نتيجة انفجار إطارها ، وليس ناتجا عن أي شيء أخر ، وأكد أنه لم تقع أية إصابات في أي سيارات أخرى.

ونهيب بوسائل الأعلام والمواقع الإخبارية ضرورة تحرى الدقة فيما ينشر عن الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين وتمام الصحة والعافية .

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