دار الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو و3000 مشاهد يرفعون علم مصر

تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فتحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أبوابها مجانا للجمهور حيث احتشد 3000 مشاهد بمسرح النافورة رافعين اعلام مصر للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو .

ووسط مشاعر حماسية تغنى كورال الأطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وبرؤية فنية وإخراج الفنان عبد الوهاب السيد بوطنيات مصرية استدعت عاطفة الفخر والاعتزاز وتفاعل معها الحضور الذى ضم مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية وتضمنت فيديو لبيان وقف العمل بالدستور الذى القاه الرئيس عبد الفتاح السيسي الى جانب مؤلفات مصر التي في خاطري ، حبيبتي من ضفايرها ، تترى بداية ونهاية مسلسل أرابيسك ، تتر مسلسل العائلة ، آهين يا دي الزمن ، أقوى من الزمان ، ع الدوار ، المصريين أهم ، يا عروس النيل ، مصانع الرجال ، شعر الشهيد المنسي ، ابن الشهيد ، تعظیم سلام ، يا حبيبتي يا مصر ، بوابة الحلواني ، الله ع المستقبل ، مصر يا أعز الحبايب ، مصر عادت شمسك الذهب ، راحة فين يا عروسة ، إذا مصر قالت نعم ، تحيا مصر والنشيد الوطنى .. أداء رحمة ضاحي ، أحمد مجدي ، مريم حنفي ، أحمد الحسيني ، إسراء عصام ، مهدي محمد ، مروان ، محمود البطران . جيوفاني ، هاجر سعيد ، ملك سعيد ، شمس الأسواني ، مازن علوان ، أدهم الجوهري ، مصطفى ناصر ، فاروق محمد ، أحمد محمود ، كلارا صموئيل ، لوجين تامر ، محمد يسري ، رحمة عصام ، ساندرا هشام ، زیاد ، ملك أحمد ، ريم أسامة ، مريم مجدي ، غادة سيد ، مصطفى ناصر ، يوسف الراوي .

وفى ذات السياق أقيم أيضا علي مسرح أوبرا دمنهور حفل مجانى احياه فصل كورال ذوي القدرات الخاصة قيادة وتدريب ميرفت همام وتضمن مختارات من اشهر الاعمال الغنائية الثورية القديمة والمعاصرة .