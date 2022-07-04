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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فضت غشاء بكارتها.. تلميذة تهتك عرض طفلة جيرانها بالمنصورة

طفلة
طفلة

اتهمت ربة منزل طفلة عمرها 14 سنة، ابنة جارتهم بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة، بهتك عرض ابنتها الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، وقامت بفض غشاء بكارتها أثناء قيامهن باللهو بمنزلها، وباستدعاء المتهمة اعترفت في محضر الشرطة بقيامها بذلك دون قصد منها.  
 

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من ربة منزل تدعى " دينا . م.ح.ك "27 عامًا، ومقيمة بمنطقة عزبة الشال دائرة القسم، تتهم فيه جارتهم طفله عمرها 14 عاما، وتدعى " زينب. ر.إ" تلميذة بالصف الثاني الإعدادي، بهتك عرض ابنتها الصغيرة  وتدعي " فرحة. أ. م.ع" عمرها 7 أعوام، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي،وقيامها بفض غشاء بكارتها حال لهوهن بمنزل الأولى. 

وباستدعاء المشكو في حقها ووالدتها اعترفت بارتكاب الواقعة دون قصد منها وبسؤال والدتها وتدعي " ليلي. إ.ع" 32 عامًا، عاملة نظافة، ومقيمة بمنطقة عزبة الشال ايدت ذات المضمون.

وأضافت انها كانت بالعمل حال تواجد ابنتها بالمنزل بمفردها.

المنصورة ربة منزل هتك عرض فض غشاء بكارتها قسم شرطة ثان المنصورة عزبة الشال

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