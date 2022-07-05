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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصدر بالبنك المركزي: العمر الافتراضي للعملة البلاستيكية يزيد 2.5 مرة عن الورقية التقليدية

العملة البلاستيكية
العملة البلاستيكية الجديدة

قال مصدر مسئول بـ البنك المركزي "إن العمر الإفتراض للعملة البلاستيكية يزيد 2,5 مرة عن العملة الورقية، وذلك حيث يصل عمرها الافتراضي 4 سنوات وتصل تكلفة الورقة منها إلى 160 قرشا فقط، بينما لا يتجاوز العمر الافتراضي للعملات الورقية التقليدية العام ونصف العام وتصل تكلفة الورقة منها إلى 145 قرشا".

وكان المصدر قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأنه تم حتى الأن طباعة نحو ملياري جنيه من العملة البلاستيكية (بوليمر) الجديدة فئة الـ10 جنيهات، وطرحها بالبنوك اعتبارا من اليوم، حتى يتم إتاحتها للمواطنين كفكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

المركزي: طباعة ملياري جنيه من العملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات وإتاحتها بالبنوك

بعد طرح العملات البلاستيكية.. البنك المركزى ينفي إلغاء التعامل بـ"الورقية"

وقال المصدر: "إنه تم إجراء تعديلات فنية على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية حتى تتمكن من قبول السحب والإيداع للعملة البلاستيكية الجديدة". 

البنك المركزي 

وطرح البنك المركزي المصري اليوم فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية (بوليمر)، والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان، أن طرح العملة الجديدة يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة، وإطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، وخاصة الفئات الأكثر تداولا، وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

وأوضح أنه تم تصميم الـ 10 جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت، والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.

وأشار إلى أن النقود البلاستيكية تتميز بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.

وشدد على أن تداول العملة البلاستيكية الجديدة يأتي جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الورقية من فئة الـ 10 جنيهات المتداولة حاليًا، ويمكن للمواطن الحصول على الـ10 جنيهات البلاستيكية الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعًا.

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