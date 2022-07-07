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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 7 يوليو 2022

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 7 يوليو 2022، حالة من التباين في الأسواق، بعدما وصل سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات ، والخيار 2.5 جنيه الي 8 جنيهات  والباذنجان من جنيهين الي 5 جنيهات بتراجع نصف جنيه ، البصل جنهان الي 3.5 جنيه ،والفلفل 10 جنيهات ،البطاطس 7 جنيهات في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات 

وسجل سعر عداية الطماطم بسوق العبور بين 35 جنيها إلي 65 جنيها ، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والليمون 15 جنيها ، والكوسة أو الخيار 4 جنيهات، والباذنجان جنيه واحد ،والقلقاس 3 جنيهات .

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ووصل سعر البطاطا لـ 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان من 6 جنيهات إلى 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض والملون 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات .

وسجل الفلفل / الشطة 10 جنيهات ، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، البطاطس 7 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

ووصل سعر الباذنجان العروس لـ 5 جنيهات ، و الجزر 6 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 30 جنيها ،والبامية من 6 جنيهات إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم
 

وصل سعر العنب الأسود لـ 15 جنيها، والعنب الأخضر 10جنيهات ، والعنب الأحمر 12.5 جنيه ،والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

كما سجل سعر التفاح الأخضر  بين 20 جنيها إلى 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 25 جنيها ،والتفاح البلدي 5 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وسعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها.

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