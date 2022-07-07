قوة السوشيال ميديا.. كتاب جديد لـ ماجد مسلم عن مواقع التواصل الاجتماعي

كشف ماجد مسلم، خبير السوشيال ميديا، تفاصيل كتابه الجديد عن قوة مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها في المجتمع، وذلك باسم “قوة السوشيال ميديا”

وأكد ماجد مسلم أن كتابه سيتحدث عن أدوار مواقع التواصل الاجتماعي في التكافل الاجتماعي بين طبقات المجتمع، هذا بجانب دورها الكبير في علاج المرضى والمساهمة البناءة في القضاء على البطالة.

ويرصد الكتاب أيضا حكايات وقصصا تتعلق بالتجارة عبر منصات السوشيال ميديا، وكيف ساعد هذا المجال الشباب في دخول سوق العمل بأقل رأس مال هذا بجانب مشاكل هذا النوع من التجارة، هذا بالإضافة إلى مساعدة السوشيال ميديا في الضغط على الشركات والمصانع الكبرى على حل مشكلات عملائهم.

وعن سبب تسمية الكتاب بهذا الاسم، قال ماجد مسلم إن الاسم مأخوذ من جروب “ذا باور اوف سوشيال ميديا” الذي أسسه بنفسه منذ أكثر من ٧ سنوات، ووصل إلى ما يقرب من مليون متابع، حيث إن الجروب متخصص في حل مشاكل العملاء مع الشركات والمصانع التي تبيع لهم المنتجات، كما أنه متخصص في كشف العلامات التجارية التي تخدع المواطنين.