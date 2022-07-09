برينتفورد يتعاقد مع لاعب بولونيا الإيطالي

أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي، تعاقده مع المدافع الاسكتلندي آرون هيكي قادما من بولونيا الإيطالي، خلال فقرة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يشكف النادي الإنجليزي في بيانه، عن القيمة المالية للصفقة.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، والذي سبق له المشاركة في 4 مباريات دولية مع منتخب بلاده، قد وافق على عقد لمدة 4 أعوام مع الفريق الإنجليزي.

وشارك هيكي، في مباراته الدولية الأولى مع اسكتلندا في مواجهة بولندا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في مارس الماضي، كما لعب 90 دقيقة في المباراة التي خسرها فريقه أمام أوكرانيا في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

وكان اللاعب المولود في جلاسجو قد بدأ مسيرته في أكاديمية سيلتك، قبل أن يلعب مع فريق هارتس، حيث شارك للمرة الأولى في الدوري الاسكتلندي وعمره 16 عاما.

وفي عمر 18 عاما، انضم هيكي إلى بولونيا الإيطالي، وذلك بعد أول موسم كامل في هارتس، كما كان أحد العناصر المهمة في الموسم الماضي بعدما شارك في 36 مباراة بالكالتشيو.

وأنهى برينتفورد الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، في المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.