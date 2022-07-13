عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطات الوقود والمواقف العامة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

صدى البلد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأربعاء ، في جولة ميدانية مسائية مجمع مواقف نزلة عبداللاه للسيارات الأجرة "الميكروباص والسرفيس" للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة التي اعتمدها اليوم  عقب تحريك أسعار المواد البترولية والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. 

كما تفقد المحافظ محطتي وقود بمنطقة الحمراء ونزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط للتأكد من توافر المنتجات البترولية بكافة أنواعها والالتزام بالأسعار الجديدة في التعامل مع المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد إسماعيل محرز وكيل إدارة مرور أسيوط ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد عبدالحفيظ مدير إدارة تموين شرق وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وعدد من مسئولي حي شرق وإدارة المواقف.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد محطة وقود بمنطقة الحمراء بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية والتقى عددا من المواطنين والأسر وتحاور معهم واطمأن على عدم مواجهة أية مشكلات أثناء تلقي الخدمة، مؤكدًا على تفعيل الرقابة والإشراف الكامل على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

بعدها توجه المحافظ لتفقد مجمع مواقف نزلة عبداللاه والتقى السائقين للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة كما التقى المواطنين واطمأن على معرفتهم بأسعار الأجرة الجديدة مؤكدًا أنه تم تطبيق العدالة عند وضع التعريفة الجديدة بما يتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية دون ظلم لأحد سواء كانوا سائقين أو مواطنين، مشددًا على التزام السائقين بالتعريفة المحددة والالتزام بالأسعار الجديدة التي حددتها المحافظة. 

وأكد أنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة وطالب المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، موجهًا مدير المواقف بوضع البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون تعريفهم بالتعريفة منعاً لاستغلال المواطنين، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

واختتم اللواء عصام سعد جولته بتفقد محطة وقود بمنطقة نزلة عبداللاه ووجه مسئولي التموين بتكثيف الرقابة للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات في المحافظة ستتابع بشكل مستمر على مدار اليوم هذا الشأن. 

وأكد المحافظ أنه لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن سواء بمحطات الوقود أو مواقف السرفيس وأن الحملات مستمرة في عملها وأنه يتابع الموقف على مدار الساعة ويتلقى التقارير أولًا بأول موضحًا اننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة.

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لمسئولي المرور بالتواجد اليومي وعلى مدار الساعة بجميع المواقف وعمل نقاط تفتيشية بكافة الطرق الرئيسية والفرعية لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة سواء للسرفيس أو التاكسي واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات الفورية حيال المخالفين، مشيدًا بمبادرة "خليك ايجابي" التي أطلقها مكتب الإعلام بالمحافظة لتوعية المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات في الأجرة المقررة مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية على الأرقام التالية (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

b39fb3f3-0ee0-4374-b1f1-224e127df0bf
b39fb3f3-0ee0-4374-b1f1-224e127df0bf
844ec713-5cca-4566-b4be-e1f15826c23c
844ec713-5cca-4566-b4be-e1f15826c23c
59a3bb38-b803-486c-a44a-0539a898a635
59a3bb38-b803-486c-a44a-0539a898a635
13372dfa-f937-45fd-9dac-709114eae8c3
13372dfa-f937-45fd-9dac-709114eae8c3
8a3f1ffe-9129-4686-ae91-a564712a48ae
8a3f1ffe-9129-4686-ae91-a564712a48ae
778e2818-68dd-4933-8a9f-a47af08c6dc1
778e2818-68dd-4933-8a9f-a47af08c6dc1
02c6e2ee-3e23-48dd-ad14-0aff878d6d36
02c6e2ee-3e23-48dd-ad14-0aff878d6d36

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة جميع المنتجات البترولية

زيادة أسعار البنزين والسولار بجميع أنواعه| تفاصيل كاملة

مطلب شعبي وإنساني| تعديل جديد في الـ 10 جنيه الجديدة.. هل يمكن إضافته ؟

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تطالب المواطنين بفصل عداد الغاز المنزلي غدا| تفاصيل

أيمن يونس مهاجماً سعد سمير: مش لازم تؤذي فريقك

فرض غرامة 500 دينار بالكويت على تنظيف السجاد والمفروشات بـ البلكونات

بعد زيادة سعر البنزين.. تعرف على قيمة تذاكر النقل العام بالقاهرة

الصور الأولى لـ سقوط ميني باص بـ4 أطفال في ترعة السلام ..شاهد

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. أم روسية تبيع رضيعها .. حادث مأساوي بسبب ولاعة ببريطانيا

مصر تحرص على مراعاة البُعد الاجتماعي في أسعار الوقود .. تقرير

محاولة مغرضة| غزل المحلة يرد على أنباء تولي شوقي غريب تدريب الفريق

تقارير: ناد سعودي يقدم عرضا قياسيا للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

باكل فتة وبدافع عن الإسلام| عايدة رياض توجه رسالة عاجلة للجمهور |شاهد

أخبار الأهلي.. الخطيب يرفض الوساطة للصلح مع مرتضي منصور.. الفريق يفقد جهود طاهر وهاني أمام الزمالك وببراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تفتيح البشرة بعد المصيف .. 20 حيلة فعالة ورخيصة

شاهد.. لحظة صفع مراسلة باكستانية لـ طفل ضايقها على الهواء

شاهد الصور الكاملة لـ حفل تامر حسني في العلمين الجديدة

هات الطاقية الشمس جاية عليا| تامر حسني يمازح شخصًا في حفله بالعلمين

فيديو

ترك رسالة.. لص يسرق مسجدا لعلاج أمه.. تفاصيل مثيرة.. فيديو جراف

ظاهرة فلكية مهمة.. موعد ظهور قمر الرعد في مصر.. فيديوجراف

خطافة الرجالة.. لاجئة أوكرانية تخطف زوجا بريطانيا من أسرته وتصاب بالعمى.. ما القصة

تفاصيل أسعار البنزين الجديدة والسولار وموقف أنبوبة البوتاجاز.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كان يا ما كان

هيثم الهواري

الأزهر حصن للمرأة

عبد المعطى أحمد

كارثة تغير المناخ

ناقد سينمائي

دخلت فيلم تامر حسني

محمود خليل

مقاومة التغيير

غادة جابر

لماذا أُغتيل شينزو اَبي؟

خالد الشناوي

هل السحر والدجل والشعوذة جرائم بلا قانون؟

عصام الدين جاد

الإعلام.. القرار والتنظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ