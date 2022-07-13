محافظ أسيوط يتفقد محطات الوقود والمواقف العامة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأربعاء ، في جولة ميدانية مسائية مجمع مواقف نزلة عبداللاه للسيارات الأجرة "الميكروباص والسرفيس" للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة التي اعتمدها اليوم عقب تحريك أسعار المواد البترولية والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

كما تفقد المحافظ محطتي وقود بمنطقة الحمراء ونزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط للتأكد من توافر المنتجات البترولية بكافة أنواعها والالتزام بالأسعار الجديدة في التعامل مع المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد إسماعيل محرز وكيل إدارة مرور أسيوط ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد عبدالحفيظ مدير إدارة تموين شرق وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وعدد من مسئولي حي شرق وإدارة المواقف.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد محطة وقود بمنطقة الحمراء بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية والتقى عددا من المواطنين والأسر وتحاور معهم واطمأن على عدم مواجهة أية مشكلات أثناء تلقي الخدمة، مؤكدًا على تفعيل الرقابة والإشراف الكامل على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

بعدها توجه المحافظ لتفقد مجمع مواقف نزلة عبداللاه والتقى السائقين للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة كما التقى المواطنين واطمأن على معرفتهم بأسعار الأجرة الجديدة مؤكدًا أنه تم تطبيق العدالة عند وضع التعريفة الجديدة بما يتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية دون ظلم لأحد سواء كانوا سائقين أو مواطنين، مشددًا على التزام السائقين بالتعريفة المحددة والالتزام بالأسعار الجديدة التي حددتها المحافظة.

وأكد أنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة وطالب المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، موجهًا مدير المواقف بوضع البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون تعريفهم بالتعريفة منعاً لاستغلال المواطنين، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

واختتم اللواء عصام سعد جولته بتفقد محطة وقود بمنطقة نزلة عبداللاه ووجه مسئولي التموين بتكثيف الرقابة للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات في المحافظة ستتابع بشكل مستمر على مدار اليوم هذا الشأن.

وأكد المحافظ أنه لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن سواء بمحطات الوقود أو مواقف السرفيس وأن الحملات مستمرة في عملها وأنه يتابع الموقف على مدار الساعة ويتلقى التقارير أولًا بأول موضحًا اننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة.

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لمسئولي المرور بالتواجد اليومي وعلى مدار الساعة بجميع المواقف وعمل نقاط تفتيشية بكافة الطرق الرئيسية والفرعية لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة سواء للسرفيس أو التاكسي واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات الفورية حيال المخالفين، مشيدًا بمبادرة "خليك ايجابي" التي أطلقها مكتب الإعلام بالمحافظة لتوعية المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات في الأجرة المقررة مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية على الأرقام التالية (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

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