استقرار سعر صرف اليورو بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

استقرت أسعار صرف اليورو خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، ثالث أيام عمل الموظفين بالجهاز المصرفي، بعد انتهاء مهلة إجازة عيد الأضحي المبارك والممنوحة من البنك المركزي المصري خلال الأربعاء الماضي.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف اليورو خلال التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.



أعلى سعر لـ شراء اليورو



وقدم بنك مصر أعلى سعر للشراء اليوم بقيمة 19.48 جنيه.

سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري



سعر اليورو في البنك المركزي المصري: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.30جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.87 جنيه للشراء، مقابل 19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي: 19.93 جنيه للشراء، مقابل 19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي: 19.87 جنيه للشراء، مقابل 19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه



سعر اليورو في بنك قطر الوطني: 19.92 جنيه للشراء، مقابل 19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 19.48 جنيه للشراء، مقابل 19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 19.85 جنيه للشراء، مقابل 19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد: 19.85 جنيه للشراء، مقابل 19.09 جنيه للبيع.