موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. التشكيل المتوقع والغيابات

يترقب عشاق كرة القدم في مصر، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، بعد اشتعال منافسة الدوري المصري وتعثر الأهلي في مباراته الأخيرة أمام بيراميدز.

ويلتقي الأهلي والزمالك، غدا الخميس 21 / 7 / 2022، بعد أن ضرب كلا الفريقين موعدا مع نهائي كأس مصر 2021 حيث فاز الأهلي على بتروجيت بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس مصر، عن طريق محمد مجدي قفشة ومحمد عبدالمنعم، فيما تخطى الزمالك فريق أسوان بنتيجة 2-1 بأقدام محمود علاء ويوسف أوباما.

مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الزمالك والأهلي نهائي في كأس مصر

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك علي ملعب ستاد القاهرة الدولى، في التاسعة مساء غدا الخميس، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

تذاع مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر علي قناة أون تايم سبورت، ويتولى التعليق المعلق الرياضي مدحت شلبي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في الكأس

أعلن اتحاد كرة القدم، تعيين طاقم تحكيم بولندي بقيادة شيمون مارتشينياك لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

ويدير شيمون مارتشينياك المباراة ويعاونه الثنائي باول سوكولنيكي وتوماس ليستفيتشيك، ولوكاس كوزما حكما رابعا، والثنائي توماس موسيت وسيباستيان جارزيباك للفيديو.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف - أحمد عبد القادر - زياد طارق.

تشكيل الأهلي المتوقع

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عودة

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - عبدالله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور - روقا - محمد عبد الغني - سيد عبد الله “نيمار”.

الهجوم: سيف الجزيري - زيزو - أشرف بن شرقي.

تشكيل الزمالك

غيابات الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

يغيب عن النادي الأهلي 8 لاعبين أمام الزمالك في بطولة نهائي كأس مصر وهم:-

1 - حسين الشحات، بسبب إصابته في غضروف الركبة.

2 - طاهر محمد طاهر، بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

3 - محمود وحيد، الذي يعانى من العضلة الضامة.

4 - بيرسي تاو، بسبب عدم تماثله للشفاء من إصابته بالعضلة الأمامية.

5 - محمد هاني، بسبب إصابته مؤخرا أمام فيوتشر.

6 - لويس ميكيسوني، مصاب بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

7 - أكرم توفيق، بسبب عدم اكتمال شفائه من الرباط الصليبي.

8 - عمار حمدي، بسبب عدم اكتمال شفائه من الرباط الصليبي.

أكرم توفيق وحسيين الشحات

مفاجأة من إدارة الزمالك للاعبين

في سياق آخر، قررت إدارة نادي الزمالك تجهيز مفاجأة خاصة للاعبي الفريق قبل مباراة القمة أمام الأهلي يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية، المفاجأة عبارة عن شنطة بها مليون جنيه ستكون موجودة في ستاد القاهرة وحال التتويج بكأس مصر سيتم توزيعها على اللاعبين فور نهاية اللقاء داخل غرفة خلع الملابس.

وأضاف الزمالك يهمه بشكل كبير التتويج بكأس مصر على حساب الأهلي في المباراة المقبلة.

تأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في كأس مصر

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في التاسعة مساء غًد الخميس باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية المكلفة بتأمين اللقاء غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزى الأهلي.

مباراة الأهلي والزمالك

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر؛ لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30، وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلى يأتى قبل الزمالك.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن لهذا السبب أيضا، فالأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس وبالتالي يرتدي زيه الأصلى.

مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

كان الأهلي والزمالك، التقيا في كأس مصر في 32 مباراة قمة سابقة، حقق خلالها الأهلي 16 فوزا والزمالك 10، بينما تعادل الفريقين في 6 مباريات .