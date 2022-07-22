أردوغان : اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية يمنع تعرض مليارات البشر للجوع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن اتفاق صادرات الحبوب بين روسيا وأوكرانيا سيحول دون تعرض مليارات البشر للجوع

وأضاف أردوغان "نساهم جميعاً لمواجهة خطر الجوع الذي يهدد الكثير من الناس والتأكد من تأمين توريد المواد الغذائية. ومع اتخاذ هذه الخطوات نتوقع تراجع الأزمات التي تسببت بها موجات الحر ويتم السيطرة عليها. كما أننا سنساعد في الحد من مشكلة التضخم".

وتابع الرئيس التركي "نأمل أن يكون اتفاق صادرات الحبوب نقطة تحول، وأن تنتهي الحرب على طاولة التفاوض".

ووقعت روسيا وأوكرانيا، الجمعة، اتفاقاً في إسطنبول يسمح بفتح الطريق أمام تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية.

ووقع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اتفاقاً مع تركيا التي وقعت عنها وزير الدفاع خلوصي أكار، والأمم المتحدة التي وقع عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

فيما وقعت أوكرانيا -ومثّلها وزير البنية التحتية أولكسندر كوباركوف- بشكل منفصل مع تركيا والأمم المتحدة.

وكان مدير مكتب الرئيس الأوكراني قال إن أوكرانيا "لا توقع أي وثائق مع روسيا"، وأنها ستوقع وثيقة منفصلة.

وقبل التوقيع، قال أردوغان إنه سيتم التوقيع على الاتفاقية "للتغلب على المشاكل المتعلقة بمسألة الحبوب، وسنزف بشرى للعالم".