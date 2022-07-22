عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان : اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية يمنع تعرض مليارات البشر للجوع

أردوغان: اتفاق تصدير
أردوغان: اتفاق تصدير الحبوب يمنع تعرض مليارات البشر للجوع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن اتفاق صادرات الحبوب بين روسيا وأوكرانيا سيحول دون تعرض مليارات البشر للجوع

وأضاف أردوغان "نساهم جميعاً لمواجهة خطر الجوع الذي يهدد الكثير من الناس والتأكد من تأمين توريد المواد الغذائية. ومع اتخاذ هذه الخطوات نتوقع تراجع الأزمات التي تسببت بها موجات الحر ويتم السيطرة عليها. كما أننا سنساعد في الحد من مشكلة التضخم".

وتابع الرئيس التركي "نأمل أن يكون اتفاق صادرات الحبوب نقطة تحول، وأن تنتهي الحرب على طاولة التفاوض".

ووقعت روسيا وأوكرانيا، الجمعة، اتفاقاً في إسطنبول يسمح بفتح الطريق أمام تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية.

ووقع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اتفاقاً مع تركيا التي وقعت عنها وزير الدفاع خلوصي أكار، والأمم المتحدة التي وقع عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

فيما وقعت أوكرانيا -ومثّلها وزير البنية التحتية أولكسندر كوباركوف- بشكل منفصل مع تركيا والأمم المتحدة.

وكان مدير مكتب الرئيس الأوكراني قال إن أوكرانيا "لا توقع أي وثائق مع روسيا"، وأنها ستوقع وثيقة منفصلة.

وقبل التوقيع، قال أردوغان إنه سيتم التوقيع على الاتفاقية "للتغلب على المشاكل المتعلقة بمسألة الحبوب، وسنزف بشرى للعالم".

أردوغان روسيا تركيا أوكرانيا الحبوب الأوكرانية الرئيس التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يا ابن الـ"......".. آخر كلمات شيماء جمال لزوجها القاتل قبل طلوع الروح

فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شققا بالقاهرة وأكتوبر بمقدم 40 ألفا

صدي البلد يكشف تحركات الخطيب بعد خسارة القمة ولقب كأس مصر

تحرك الأسانسير فجأة فاصطدمت بالحائط.. التفاصيل الكاملة لمصرع الدكتورة سميرة عزت بالجيزة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر (1- 2)

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس.. التعليم تعلنه بعد قليل

بتاع نسوان.. شريك قاتل شيماء جمال: المستشار جاي في أي مصلحة فلوس

هبوط كبير في أسعار الذهب وصعود الدولار | تفاصيل

موضوعات متعلقة

أزمة الغذاء في طريق الحل.. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا لتصدير الحبوب

مستشار زيلينسكي: سنوقع اتفاق تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا وليس روسيا

ترشيحاتنا

القبض على المتهمين بسرقة صناديق الإشارات المنظمة لحركة القطارات بالغربية

قناة مصرية مجانية تعلن إذاعة مباراة ليفربول وسالزبورج

في طنطا .. تفاصيل جنازة جدة ياسمين صبري

من أراد النجاة من كل كرب.. خطيب المسجد النبوي: عليك بهذه الآية

المبرات والمستوصفات .. هذه المباني معفاة من الضريبة العقارية

1.7 مليار جنيه مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيها أغلى.. أسعار صادمة لـ إطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع

ذكرى ميلاد وردة الجزائرية..قصة حبها لبليغ حمدي بدأت من منزل محمد فوزي

عن الزعيم ومشاهد القبلات وفستان زفافها الأشهر .. 11 تصريحا لـ شيرين سيف النصر

بعد تصريحاتها .. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب من الساحل الشمالي

فيديو

خرجت من منزلها لـ قبرها.. كواليس وفاة طبيبة بعد سقوط الأسانسير بها

من الشلل إلى الزهايمر.. أمراض الرؤساء الأمريكيين

مصير مجهول.. كواليس اختفاء القبطان المصري في المحيط الهادي

ذكرى ميلاد وردة الجزائرية..قصة حبها لبليغ حمدي بدأت من منزل محمد فوزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عمار

نصائح من شخص مهزوم يعيش حياة سعيدة

نادية صبره

أحلام بايدن التي تبخرت في قمة جدة

د.هادي التونسي

انطباعات من ريف هولندا

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرح للشائعات

نهال علام

العلمين.. والجمهورية الجديدة

عبد المعطى أحمد

القوى الناعمة

عصام الدين جاد

حبيب الله

د/علاء الشال

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ