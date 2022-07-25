أعلى سعر صرف للدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 25-7-2022

سجل أعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.94جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع.
وعلي مدار أسبوع زاد سعر الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25-7-2022، بمعدل 5 قروش أمس علي مستوي 38 بنكا وفروعها بجمهورية مصر العربية.
أقل سعر للدولار
ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.68 جنيها للشراء و 18.96 جنيها للبيع في بنكي البركة الإسلامي و الكويت الوطني
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.87 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".
ووصل سعر الدولار نحو 18.89 جنيها للشراء و 18.99 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر، كريدي أجريكول".
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 1.97 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB ،المصرف المتحد".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،العقاري المصري العربي، المشرق".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.92 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في " ميد بنك".