أعلى سعر صرف للدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 25-7-2022

سجل أعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.94جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع.

وعلي مدار أسبوع زاد سعر الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25-7-2022، بمعدل 5 قروش أمس علي مستوي 38 بنكا وفروعها بجمهورية مصر العربية.

أقل سعر للدولار



ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.68 جنيها للشراء و 18.96 جنيها للبيع في بنكي البركة الإسلامي و الكويت الوطني



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.87 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".

الدولار images (55)



ووصل سعر الدولار نحو 18.89 جنيها للشراء و 18.99 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 1.97 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB ،المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،العقاري المصري العربي، المشرق".



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.92 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في " ميد بنك".

الدولار images (1)