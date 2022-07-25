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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر صرف للدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 25-7-2022

الدولار
الدولار

سجل أعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.94جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع.

وعلي مدار أسبوع زاد  سعر الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25-7-2022، بمعدل 5 قروش  أمس  علي مستوي 38 بنكا وفروعها بجمهورية مصر العربية.

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أقل سعر  للدولار


ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.68 جنيها للشراء و 18.96 جنيها للبيع في بنكي البركة الإسلامي و الكويت الوطني


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.87 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".

الدولار

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ووصل سعر الدولار نحو 18.89 جنيها للشراء و 18.99 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 1.97 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB ،المصرف المتحد".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،العقاري المصري العربي، المشرق".


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.92 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في " ميد بنك".

الدولار

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سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري نحو 18.88 جنيها للشراء و 18.96 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي أقل سعر للدولار البنك المركزي الدولار اسعار الذهب العملات الاجنبية سعر الدولار

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