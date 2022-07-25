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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس وزراء الأردن لكرم جبر : دور كبير لإعلام بلدينا في تعزيز العلاقات الثنائية

الخصاونة خلال استقباله
الخصاونة خلال استقباله لكرم جبر

استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في جمهورية مصر العربية كرم جبر والوفد المرافق وبحضور وزير دولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول .

وأكد رئيس الوزراء على العلاقة الاستراتيجية التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي تجسدها علاقات الأخوة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه  الرئيس عبدالفتاح السيسي والتعاون بين حكومتي البلدين والتمازج بين الشعبين الشقيقين .

 كما أكد رئيس الوزراء على الدور المهم الذي تقوم به وسائل الاعلام في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ومسيرة التعاون بينهما والتعبير عن مواقفهما المتطابقة الى حد كبير تجاه مختلف القضايا العربية والاقليمية والدولية لافتا الى المشاعر الايجابية والصادقة التي تعبر عنها وسائل الاعلام المصرية تجاه الأردن والعلاقات بين البلدين .

من جهته اكد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في جمهورية مصر العربية أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاعلامية وتبادل الخبرات والتجارب تحقيقا لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .

 وضم الوفد كلا من مدير مركز الاهرام للدراسات الدكتور محمد فايز فرحات والمدير التنفيذي لمجموعة اعلام المصريين المهندس حسام صالح .

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