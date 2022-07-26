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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وفاء عامر ومنى فاروق تعتليان التريند سويًا.. ماذا يجمعهما ؟

منى فاروق ووفاء عامر
منى فاروق ووفاء عامر

في الوقت الذي سيطرت فيه الممثلة الشابة منى فاروق على محركات البحث بعد إثارتها للجدل من خلال ظهورها الأخير في أكثر من مناسبة وتفاعلها المستمر مع متابعيها من خلال حساباتها الشخصية على الفيسبوك، غير أن اسمها ارتبط خلال ظهورها الأخير بالفنانة وفاء عامر.. فما السبب ؟

منى فاروق.. بطلة التريند 

احتلت منى فاروق بطولة التريند خلال الأيام الماضية، تارة بظهورها بملابس مثيرة على البحر، وتارة أخرى بتعاونها مع المخرج محمد السبكي في عمل جديد.

وظهرت منى فاروق مؤخرًا بالمايوه في صورة مع المنتج محمد السبكي،  حيث اضطرت بعد ذلك إلى حذف الصورة بعد الهجوم الزائد عليها في التعليقات وهددت من يعلق تعليقًا غير لائق باللجوء للقضاء.

وكتبت منى فاروق على الصورة قبل حذفها: "مفاجأة قريبا مع المنتج الأب الجدع محمد السبكي"، إيذانًا ببدء عمل فني جديد مع السبكي.

وكانت منى فاروق قبلها بأيام احتفلت بالحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفاء عامر.. وتصريحات أغضبت الجمهور     

آخر عهد الفنانة وفاء عامر بالتريند، ظهورها مع منى الشاذلي والحديث عن تصريح لها أغضب شقيقتها آيتن عامر منها.

في أحد التصريحات التليفزيونية السابقة، اجابت الفنانة وفاء عامر على سؤال حول خيانة الزوج، قائلة « لو جوزي خاني يبقى العيب فيا، وأن الزوجة هي المسئولة عن خيانة زوجها»، التصريح الذي أثار غضب شقيقتها الصغرى الفنانة أيتن عامر، والتي أوضحت أنه لا يوجد مبرر للخيانة.

وقالت أيتن عامر بينما كانت في استضافة الإعلامية منى الشاذلي مع شقيقتها وفاء عامر «أنا اتخانقت معاها وتضايقت مع اللي اتضايقوا، لأن أي ست تحس إنها اتخانت مينفعش تقول أنا السبب، لغن مفيش سبب للخيانة، فيه إن حضرتك تيجي تقولي مش قادرين نكمل ولازم ننفصل وبعد كده تعمل اللي انت عايزة، رأيي نغير الموضوع لان كده هنتخانق مع بعض».

وقبلها بفترة وجيزة، تحدثت وفاء عامر بحديث أغضب المحجبات منها، في برنامج التاسعة مع الإعلامية شافكي المنيري بعد التطرق لقضية اعتزال الفنانات التمثيل وارتداء الحجاب أو ما يُعرف بـ "توبة الفنانان"، وهو المصطلح الذي رفضته وفاء عامر من خلال تصريحاتها.

وقالت وفاء عامر "هما كانوا بيعملوا إيه علشان يتوبوا؟" بهذه العبارة استنكرت وفاء عامر هذا الحديث واستخدام مصطلح توبة الفنانات، وأضافت: "إحنا بنقدم قيمة للمجتمع، وقتها كان الشيوخ والدعاة بيتكلموا دائما عن التوبة، إحنا بنقول في كل صلاة اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا".

وأردفت أنها حضرت في نهاية التسعينات دروس دينية مع زميلاتها من الفنانات المعتزلات، ومنهن من عدن إلى التمثيل، ولم تطلب منها إحداهن ارتداء الحجاب.

وبعد الهجوم على وفاء عامر، ردت لتوضح: "قلت قبل كده 100 مرة أنا لست عالم دين ولا داعية إسلامية، أنا زي أي حد بسيط عندي بعض المعلومات العامة التي أستقيها من الكتاب والسنة، وأستاذة شافكي المنيري لما تكلمت عن الحجاب قلت كنت أحضر دروس دين لكن دون أخذ قرارات متسرعة، وتعلمت من بعضهم حاجات كثيرة".

وتابعت: "لم أنكر الحجاب وقلت حاجة مهمة، ياريت نحجب لساننا وقلوبنا ونغض بصرنا ونبطل نؤذي، المحجبات كلهم إخواننا وصحابنا وولادنا، بنتشرف بيهم كلهم، شكرا".  

ماذا يجمع وفاء عامر ومنى فاروق ؟

المفارقة أن اسم وفاء عامر ومنى فاروق اجتمعا في قائمة الأكثر بحثًا بسبب ظهور الشاب عمر فوزي نجل الفنانة وفاء عامر في فيديو نشرته منى فاروق عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وتبادلت منى فاروق وعمر فوزي نشر الفيديو على حسابيهما حيث ظهرا مع مجموعة من أصدقائهما في نزهة صيفية، وبادر عمر فوزي بعزومتهم على الطعام.

  

مني فاروق محمد السبكي وفاء عامر ايتن عامر الإعلامية منى الشاذلي

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