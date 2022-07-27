نشرة الفن .. شيرين عبد الوهاب تقدم عودتني الدنيا مع تامر عاشور.. سلوي عثمان فى ضيافة صدي البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية؛نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تشعر بالتقدير في مجالها من قبل الجمهور الذي يمنحها دفعة معنوية كبيرة، ولكنها لا تشعر بالتقدير اللازم من قبل القائمين على المجال الفني.

وأكدت سلوى عثمان في حوار عبر اللايف على صفحة موقع صدى البلد، على أن شعورها بالتقدير أو عدمه لا يمنعها من تقديم دورها على أكمل وجه لأنها تحب عملها.

وأشارت سلوى عثمان إلى أنها ليست منزعجة من حصرها في تقديم أدوار الأم عبر الشاشة وفي أعمالها بشكل مكرر خلال الفترة الماضية، رغم معيار الاختيار بالنسبة للصناع.

أعلنت إحدى دور السينما المصرية منع عرض فيلم Thor Love and Thunder في كل الدول العربية بسبب مشهد عن الجنسية المثلية لا يتعدى 20 ثانية بعد أيام من التخبط حول إمكانية طرحه بعد حذف المشهد.

وقالت دار السينما في إعلانها الرسمي إن فيلم Thor Love and Thunder تم منعه في كل الدول العربية، بعدما كان مقررا طرحه نهاية الأسبوع الجاري، بعد عرضه في العديد من الدول حول العالم.

كشف المطرب تامر عاشور عن كواليس تعاونه مع المطربة شيرين عبد الوهاب من خلال أغنية جديدة يقوم بتلحينها.

وقال تامر عاشور فى لقاء ببرنامج عرب وود : “اتعاون مع شيرين عبد الوهاب فى أغنية جديدة أتمنى ان تحقق الأغنية نجاحا كبيرا عن طرحها وهى بعنوان ”عودتني الدنيا" من كلمات أحمد المالكى وتوزيع نابلسى".

كشف الفنان أبو الليف عن رأيه فيما يقدمه الفنان محمد رمضان على المسرح من أغانٍ، سواء فى الحفلات التى يظهر فيها أو الأعمال التى يطرحها على “يوتيوب”.

وقال أبو الليف، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “محمد رمضان ليس مطربا أو مغنيا، إنما هو يقدم شو الاستربتيز على المسرح”.

شارك المخرج الكبير يسري نصر الله ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، صورة من تورتة الاحتفال بعيد ميلاده فى مهرجان عمان السينمائي .

وعلق عليها قائلاً : امبارح جاتلي أعداد كبيرة جدا من المعايدات بمناسبة عيد ميلادي السبعين (مابقاش ممكن أقول إن عمري ٢٠ سنة وحتة.. فيسبوك فضاح) ، بأشكركم كلكم وكان بودي أشكركم واحد واحد، بس السن ليه أحكام.

غادر الفنان صبرى عبد المنعم العناية المركزة لينتقل إلى غرفة عادية داخل المستشفى بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة.

وطمأن صبرى عبد المنعم جمهوره أنه بحالة صحية جيدة حاليا بعد أن مرت مرحلة صعبة حيث تعرض الى التهابات فى الشعب الهوائية.

وكان من المقرر أن يتم حضور صبرى عبد المنعم المهرجان القومى للمسرح لاستلام تكريمه الا ان وعكته الصحية منعته من تحقيق ذلك.







