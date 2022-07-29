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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عبدالخالق: الظروف تشير لنجاح الحوار الوطني.. وعلى من يسعى لإفشاله تحمل المسئولية التاريخية

صدى البلد

 

أشاد الدكتور جودة عبدالخالق رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تسهيل التحضير لبدء جلسات الحوار ، و  أكد أن كافة المسئولين في الأكاديمية يؤدون مهامهم بكل تجرد وإخلاص ، و لفت " عبد الخالق " إلى قيام الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي بيذل جهد فائق في تجميع وتبويب المقترحات لتيسير عمل مجلس الأمناء .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع أمس ، للتشاور حول أولويات القضايا الاقتصادية التي يمكن طرحها على مجلس أمناء الحوار في جلسته المقبلة .

و قال " عبد الخالق " أن كافة الظروف حتى الأن تشير إلى إمكانية نجاح الحوار ، الذي لا يملك أحد ترف إفشاله ، ومن يسعى لذلك فعليه تحمل المسئولية التاريخية عن ذلك ، وأشار إلى أن كافة الظروف حتى الأن تشير إلى إمكانية الوصول لأفضل مخرجات ممكنة ، من شأنها إحداث النقلة النوعية المأمولة للبلاد على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

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