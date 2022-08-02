حدث ليلا | اتهام نجل توفيق عكاشة بتعاطي المخدرات .. أوباما يعلق على مقتل أيمن الظواهري .. مرتضى منصور يهاجم الخطيب .. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالفتاة الإسرائيلية

نشر “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات المهمة التي حدثت ليلا، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

الحكم اليوناني يطلب قميص شيكابالا بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن فعلٍ، أقدَمَ عليه الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس، الذي أدار مباراة الزمالك وبيراميدز، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز .

بالأرقام.. تفاصيل عروض الأهلي والزمالك وبيراميدز لـ أشرف بن شرقي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل العروض المقدمة للاعب المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك السابق، من بعض الأندية المصرية، لضمه في الموسم المقبل



في انتظارك.. كيف استعد الجيش الصيني لزيارة رئيسة النواب الأمريكي لتايوان| فيديو

نشرت الدبلوماسية الصينية، تشانج ميفانج، مقطع فيديو لتدريبات عسكرية كبرى للجيش الصيني، وذلك استعدادا للزيارة المحتملة لرئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.



أوباما عن مقتل الظواهري: حان الوقت أن يعيش أهالي ضحايا 11 سبتمبر في سلام

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، إن مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي؛ يجعل أهالي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر يعيشون في سلام أخيرا.

الخارجية الأمريكية: طالبان انتهكت اتفاق الدوحة بإيوائها زعيم القاعدة أيمن الظواهري

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان انتهكت اتفاق الدوحة؛ بإيوائها زعيم القاعدة أيمن الظواهري.



مرتضى منصور يوجه رسالة قاسية للخطيب بعد رفضه الصلح.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك: "فرصة الكابتن محمود الخطيب ومجلسه في اتمام مبادرة الصلح معي انتهت؛ بعد انتهاء المهلة التى حددتها حتى أول أمس الساعة 12 بالليل".



مرتضى منصور عن تجاهله تعيين حكم يوناني للقاء بيراميدز: أنا مش بتاع بيانات.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك: "قبل مباراة بيراميدز بعثت رسالة دعم وشحن لمعنويات اللاعبين، وأخبرتهم بضرورة إسعاد الملايين من الجماهير".

ولا في باله.. شاهد رد فعل محمد رمضان على أزمة حضن المجندة الإسرائيلية

حالة من الجدل الواسعة آثارها الفنان محمد رمضان في الساعات الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يحتضن مجندة إسرائيلية تدعي مايا زكريا فى اليونان بعد إحيائه آخر حفلاته الغنائية فى جولة حفلاته الصيفية .



24 عاما على رحيله.. رانيا فريد شوقي تكشف تفاصيل جديدة عن والدها

أحيت رانيا فريد شوقي، ذكرى مرور 24 عاما على رحيل والدها، وحش الشاشة فريد شوقي، موضحة أن الفن كان العشق الأول له، وأن جميع أبنائه يعلمون جيدا أن الفن بالنسبة له كان من أول اهتماماته.

إصابة 3 عمال في حريق بمحول كهرباء داخل مصنع ببورسعيد| أسماء

أصيب 3 عمال بمحافظة بورسعيد منذ قليل، في حريق بمحول كهرباء داخل أحد المصانع.



وقعت منه المخدرات قدام الضابط.. تفاصيل اتهام نجل توفيق عكاشة بتعاطي الهيروين

نجل توفيق عكاشة.. الذي اتُّهِمَ في قضية إحراز مواد مخدرة "حشيش وهيروين ومورفين" بقصد التعاطي، وكذلك اتهامه بتزوير محررات رسمية، بالاشتراك مع متهمة أخرى، تدعى: أسماء. أ، وذلك بنطاق قسم شرطة السلام ثان، بمديرية أمن القاهرة، وأحالته جهات التحقيق إلى المحاكمة الجنائية.

ربطتها عشان ما تخرجش.. تفاصيل مقتل طفلة على يد والدتها في سوهاج

لقيت طفلة في بداية العقد الثاني من العُمر، مصرعها، على يد والدتها؛ إثر ربطها بالحبال؛ لمنعها عن الخروج خارج المنزل، وذلك بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

مفاجأة.. الفتاة الإسرائيلية تخرج عن صمتها وتكشف طبيعة علاقتها بـ محمد رمضان| فيديو

كشفت مايا زخاريا الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مؤخرا مع الفنان محمد رمضان، تفاصيل علاقتها به، وكواليس الصورة التي التقطتها معه.