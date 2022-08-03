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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران: احذروا التعامل مع الروابط المجهولة على السوشيال ميديا باسم للشركة

مصر للطيران
مصر للطيران

حذرت مصر للطيران، من استغلال بعض الروابط الالكترونية مجهولة المصدر المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اسم وشعار الشركة والتى يزعم البعض أنها تتبع مصر للطيران .

قالت مصر للطيران، "وجب التنويه بأن شركة مصر للطيران تمتلك حساباً رسمياً موثقاً علي جميع صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة بإسم  EGYPTAIR، وبخلاف ذلك فالشركة غير مسئولة عن أي صفحات أو روابط يتم تداولها تحمل اسم أو شعار الشركة بخلاف الحساب الرسمى".

وتهيب مصرللطيران بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي عدم التعامل مع أي روابط أو حسابات مجهولة المصدر تحمل اسم الشركة إلا بعد التأكد من أنها تتبع إحدي القنوات الرسمية للشركة مع أخذ الحيطة والحذر وذلك حرصاً علي سلامة وسرية البيانات الشخصية للمستخدم .

مصر للطيران EGYPTAIR مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا طيران

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