تطاير الزجاج |حمو بيكا يوضح حقيقة خناقة حفل محمد فؤاد بالساحل ..خاص

شهد حفل الفنان محمد فؤاد الذي أقيم مساء أمس في الساحل الشمالي، مشاجرة كبيرة تدخل لفضها البودى جارد، قبل أن يوقف محمد فؤاد الغناء مهددا بمغادرة الحفلة.



وأكد مؤدي المهرجانات حمو بيكا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه كان متواجدا في الحفل وبالقرب من موقع المشاجرة بالمصادفة، وأنه لم يكن طرفا أصيلا في هذه المشاجرة، ولكنه نقل مكانه على الفور بعد تطاير الزجاج من حوله.



وقال حمو بيكا لـ صدى البلد: كنت مدعو للحفل مع مجموعة من الأصدقاء، ولم أفتعل أي أزمات نهائيا ولا أسعى للمشاكل في أي مكان أتواجد به.



وتسببت هذه المشاجرة في توقف غناء فؤاد على المسرح الأمر الذي جعل فؤاد يينفعل قائلا: “اللي مش هيحترم نفسه يطلع بره”.

حمو بيكا



والتقطت كاميرات صدى البلد رد فعل فؤش على المسرح حيث أوقف الغناء وطالب من منظمى الحفل السيطرة على الموقف، وإلا سوف يعتذر عن الحفل.



وبدأ حفل محمد فؤاد في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تفاعل كبير من جمهوره، وقدم فؤش خلال الحفل مجموعة كبير من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة كان أبرزها" الحب الحقيقي" و"لو" وأغاني فيلم رحلة حب بالإضافة لأغنية “كمانانا”التي تفاعل معاها الحضور.