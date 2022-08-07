القصة الكاملة لأزمة أبو جبل مع النصر السعودي.. من سيكسب القضية؟

أبو جبل يشكو النصر لدى فيفا

رد النصر على أبو جبل

مصير أزمة أبو جبل والنصر

وصلت أزمة محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق، مع نادي النصر السعودي إلى طريق مسدود، بعد لجوء الحارس المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للحصول على كافة مستحقاته المالية.

وكان نادي النصر السعودي تعاقد مع محمد أبو جبل مؤخرا لمدة عامين مقابل 4 ملايين دولار (76 مليون جنيه مصري)، لكن تراجع مستوى الحارس الدولي المصري في الفترة الأخيرة والتعاقد مع الحارس أوسبينا قادما من نابولي الإيطالي، دفع إدارة العالمي للتراجع عن صفقة أبو جبل.

قرر محمد أبو جبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أمس الاثنين، بعد قرار نادي النصر بالتراجع عن الصفقة، لكن رد النادي السعودي جاء بأن حارس المرمى قدم معلومات خاطئة للنادي قبل التعاقد معه وبناء عليه يعد العقد باطلا.

بيان أبو جبل

أكد اللاعب أبو جبل في بيان توضيحي أنه قدم كل ما يثبت من أضرار قد تكبدها بسبب تراجع إدارة النصر عن إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، مطالباً بالحصول على التعويض المناسب دون أي تنازل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

بيان النصر

طالبت إدارة نادي النصر السعودي، من الحارس محمد أبو جبل، رد مقدم العقد البالغ 450 ألف دولار، كما هددت أبو جبل باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاستعادة المبلغ.

أبو جبل سيكسب القضية في حالة واحدة

قال الحبير القانوني أحمد الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا أثبت النصر أن ما وقعه مع أبوجبل هو مجرد اتفاقية، فسوف يتمكن النصر من استرداد مقدم العقد، مضيفا "إذا أثبت اللاعب أن ما وقعه هو عقد مكتمل الاركان، سوف يكسب اللاعب تعويضا يساوي الفرق بين عقده مع النصر وعقده الحالي".

وأضاف: “منع التسجيل في مثل هذه الحالات له اشتراطات خاصة منها تعدد مخالفة إنهاء العقود بسبب غير مشروع لأكثر من 4 لاعبين في آخر موسمين ويكون ذلك بقرار من الفيفا.. مثالًا، وذلك عندما تم منع اتحاد جدة من التسجيل بسبب قضية ترويسي، فذلك بسبب أن الاتحاد أنهى قبلها عقود أكثر من 4 لاعبين بدون سبب مشروع”.

خبير لوائح يوضح لصدى البلد

قال خبير - رفض ذكر اسمه- لـ “صدى البلد”، أن العقد هو من سيحسم مصير أزمة أبو جبل والنصر السعودي، فإذا ثبت أن عقد اللاعب صحيحا ولم يخالف الحارس أيا من بنود التعاقد سيفوز الحارس بقضيته ضد النصر بالحصول على قيمة عقده، لكن إذا خالف جاباسكي شروط العقد سيكون هناك قرار آخر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.