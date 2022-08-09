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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقف جديد.. بايدن يفشل في ارتداء الجاكيت بمفرده وزوجته تتدخل| فيديو

بايدن
بايدن

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، في ارتداء الجاكيت الخاص به، بمفرده، عقب هبوطه من الطائرة العسكرية.

ويظهر الرئيس الأمريكي وهو يحاول ارتداء الجاكيت الخاص به عدة مرات، إلا أنه يفشل؛ لتتدخل زوجته جيل بايدن وتساعده في ارتدائه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حصل على الضوء الأخضر، الأحد الماضي، للسفر داخل البلاد بعد صدور النتيجة السلبية بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للاختبار الثاني على مدار يومين متتاليين.

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إلى أن بايدن (79 عامًا) توجه إلى مسقط رأسه بمدينة شاطئ ريهوبوث في ولاية ديلاوير، الأحد، بعد حصوله على تصريح السفر، كما أنه من المقرر أن يزور المدن التي دمرتها الفيضانات في ولاية كنتاكي مع السيدة الأولى جيل بايدن.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن حصل على نتيجة اختبار إيجابية بإصابته بفيروس كورونا خلال يوليو الماضي، ثم ظهرت النتيجة سلبية بعد 5 أيام من العلاج المضاد للفيروسات، إلا أنه بعد بضعة أيام ظهرت النتيجة إيجابية مرة أخرى فيما تم وصفه بحالة "ارتداد" استمرت لمدة أسبوع، وكان أول اختبار سلبي له بعد الارتداد السبت الماضي.

الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن فيروس كورونا ولاية كنتاكي

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