711 جنيها للجرام.. سعر الذهب اليوم الخميس 11-8-2022

سجل أقل سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 11-8-2022، نحو 711 جنيها للبيع و 715 جنيها للشراء والتي كانت لـ عيار 14 الأدني فئة.

وأظهرت أسعار المشغولات الذهبية، استقرارا في قيمة المعدن الأصفر على مستوى الأعيرة المختلفة في بداية تعاملات الثلاثاء بحسب ما جاء بموقع إيجيبت جولد المتخصص في تحديد قيمة الذهب.

الذهب

وذكر الموقع أن سعر الذهب في مصر ارتفع منذ أمس وعلى مدار الأسبوع الماضي بنحو 40 جنيها في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة .

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 إلى 914 جنيها للبيع و919 جنيها للشراء .

عيار 24

وبلغ .عيار 24 الأغلى فئة نحو1218 جنيها للبيع و 1225 جنيها للشراء.

عيار 21

وسجل عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1066 جنيها للبيع و 1072 جنيها للشراء.

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سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي8528 جنيها للبيع و 8576 جنيها للشراء.

أوقية الذهب



بينما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 37.9 ألف جنيه للبيع و 38.102ألف جنيه للشراء .

كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 1.22 مليون جنيه بيعا و 1.225 مليون جنيه للشراء .

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سعر الذهب



سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والزواج



بحسب تقارير صحفية فإن المصريين يهتمون وخصوصا المقبلين على الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب

ارتفاع الذهب

وقال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بمقدار 28 جنيها بالأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين.

اضطراب بسوق الذهب

وأضاف، أن سوق سعر الذهب يشهد حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

ولفت، إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الإجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.