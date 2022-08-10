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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ1057 جنيه..أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 10-8-2022

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، بفعل تعرض الأوقية بالبورصة العالمية لتقلبات سعرية في نطاق ضيق، وسط ترقب المستثمرين لتقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو بالولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر صدوره اليوم،.

واستقرت  أسعار الذهب  بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 10-8-2022،  حيث سجل سعر الجرام عيار 21 بـ 1057 جنيهاً.

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سعر جرام الذهب عيار 21


وسجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 21: 1057جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18


سجل  سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 18: 904  جنيهات

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سعر جرام الذهب عيار 14


سجل سعر جرام الذهب عيار 14بـ 704 جنيها


سعر الجنيه الذهب


وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 8468 جنيها.

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سعر الأوقية


وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 1789.25 دولار.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم


وعن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم سعر الأوقية سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

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