الجرام بـ1057 جنيه..أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 10-8-2022

تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، بفعل تعرض الأوقية بالبورصة العالمية لتقلبات سعرية في نطاق ضيق، وسط ترقب المستثمرين لتقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو بالولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر صدوره اليوم،.

واستقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 10-8-2022، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 بـ 1057 جنيهاً.



سعر جرام الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 21: 1057جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18



سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 18: 904 جنيهات

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سعر جرام الذهب عيار 14



سجل سعر جرام الذهب عيار 14بـ 704 جنيها



سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 8468 جنيها.

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سعر الأوقية



وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 1789.25 دولار.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم



وعن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.