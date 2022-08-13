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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مد خدمة مفتى الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس.. السيسي يصدر 3 قرارات مهمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية أمس 3 قرارات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

 

قرارً رقم 354 بمد خدمة الدكتور شوقي علام مفتيا الجمهورية لمدة عام.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- باهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- بالشباب وقضاياهم وحرصها على الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم من خلال المنتديات العالمية للشباب التي تعقدها الدولة المصرية.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته -أمس الجمعة- بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام: إنَّ الاهتمام بالشباب والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم من أهم أسباب بناء المجتمعات باعتبارهم في الخطوط الأمامية للنضال من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.

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مفتي الجمهورية: مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وقضاياهم بقيادة الرئيس السيسي

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مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة به

وأوضح مفتي الجمهورية أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب؛ من خلال تعيينهم في العديد من الوظائف القيادية بالدولة، مثل تعيينهم نواب محافظين ومساعدين للوزراء، فضلًا عن أنَّ هناك نسبة كبيرة في مجلس النواب من الشباب، مؤكدًا أن الدولة تقدمت خطوات كبيرة للأمام من أجل تمكين الشباب من العمل، وهي خطوة في الطريق الصحيح؛ لأن الدول التي استثمرت في الشباب تقدمت بالفعل.

وأشار فضيلة المفتي إلى أنَّ دار الإفتاء المصرية  أطلقت عددًا من المنصات الإلكترونية لمحاولة إيجاد آلية جديدة للتواصل مع الشباب، فتحصين تلك الفئة من موجة الأفكار الهدَّامة هو أحد أهدافنا؛ نظرًا لاحتمال أن يكونوا صيدًا ثمينًا للجماعات المتطرفة التي تنفِّذ أجندات كبيرة تستغل فيها طاقة الشباب وتوجهها لهدم المجتمعات.

 

 قرارً رقم 355 بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام

يذكر ان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال فى تصريحات صحفية إن القناة حققت هذا العام إيرادات قدرت بـ7 مليارات دولار، ومر منها مليار و320 مليون طن بضائع، بواقع 22 ألف سفينة.

وأوضح ربيع أن الإيرادات المحققة هذا العام تزيد عن العام الماضي من 10% إلى 25%، مشيرا إلى أن هذه الأرقام جيدة وغير مسبوقة في تاريخ قناة السويس.

وأكد أنه منذ افتتاح القناة الجديدة من 7 سنوات مرت حوالي 130 ألف سفينة بواقع 8 مليارات طن بضائع ومكاسب بلغت 40 مليار دولار، موضحا أنه بدون القناة الجديدة لم تتحقق هذه الأرقام.

وأضاف ربيع أن قناة السويس مر منها اليوم 98 سفينة بحمولة 5.2 مليون طن وهذه الأرقام كان لا يمكن تحقيقها إذا تم الاعتماد على القناة القديمة فقط حيث كان متوسط عبور السفن حينها 45 سفينة فقط في اليوم، كما أن السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير لا تستطيع العبور من القناة القديمة.

وأشار إلى أن القناة الجديدة حسنت من تصنيف القناة كونها أفضل الممرات المائية وبدونها لحصلت القناة القديمة على تصنيف ضعيف وبحثت السفن عن ممرات أخرى.
 

 قرارً رقم 356 بتعيين وليد محمد سامى جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام

 

مفتى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية قناة السويس الدكتور شوقي علام هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس هيئات الإفتاء في العالم

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