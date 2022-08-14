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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يعزي البابا تواضروس في ضحايا حادث كنيسة الجيزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس، حيث قدم  تعازيه في ضحايا حادث كنيسة الجيزة.

 وأكد  خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء أثار هذا الحادث الأليم".

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

كتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.

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