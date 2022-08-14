رجال الحماية المدنية بالجيزة يتسارعون لإخماد حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

سطر الأبطال من رجال الحماية المدنية بالجيزة ملحمة كبيرة حيث تمكنوا من السيطرة على حريق كنيسة الشهيد ابي سيفين بأرض المطار في إمبابة بعد ساعات من محاصرة النيران والسنة اللهب المتصاعد من المبنى الخدمى للكنيسة.

وتجري الآن قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وكشفت التحريات والمعاينات الأولية بموقع حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بمنطقة امبابة عن أن عدد الإصابات الكبير يرجع إلى وجود حضانة أطفال داخل المبنى الكنسي والذين تم نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن العدد النهائي لاعداد الوفيات والاصابات جار حصره.



وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المنازل والمحال بمحيط كنيسة الشهيد ابو سيفين بمنطقة امبابة عقب نشوب حريق ضخم بها صباح اليوم للوقوف على أسباب الحادث.

ونشب حريق هائل، اليوم الأحد، في كنيسة بمنطقة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

انتقل اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة الى موقع حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين بمنطقة امبابة لمتابعة تداعيات الحادث وعمليات اخماد النيران ونقل المتوفين والمصابين الى المستشفيات.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا امنيا ضخما بمحيط الكنيسة لتسهيل عمليات وصول سيارات الاطفاء واخماد النيران.



ومن جانبه وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي حادث الحريق الذي اشتعل صباح اليوم الأحد، في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.

وأشار «عبدالغفار» إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

ونوه «عبدالغفار» إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.

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