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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية تعزي البابا تواضروس والمصريين في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

صدى البلد

نعت الطائفة الإنجيلية في مصر وعلى رأسها الدكتور القس إندريه زكي ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بامبابة والذي وقع صباح اليوم الأحد.


وقال الدكتور القس إندريه زكي،  "نصلي أن يمنح الله عزاءً وصبرًا لشعب الكنيسة في امبابة، وأن ينعم الله على المصابين بالشفاء العاجل".


كما تقدم رئيس الإنجيلية بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية: "تألمنا كثيرًا لسماع خبر حادث حريق كنيسة أبي سيفين بامبابة، ونتقدم بخالص العزاء للذين انتقلوا من شعب الكنيسة، ونصلي أن يمنحكم الرب وشعب الكنيسة والمصريين التعزية والسلام، والشفاء العاجل لجميع المصابين".

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