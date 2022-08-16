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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمدة 30 سنة..شركة ألمانية تدير شبكة القطار الكهربائي السريع بنظام المشاركة في الإيرادات

صدى البلد

شهد الفريق كامل الوزير - وزير النقل توقيع وثيقة الشروط الأساسية الخاصة بادارة و تشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي اطوال 2000 كم وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق  وإتحاد  شركتي السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان " و السويدي اليكتريك  "‏ ‏تمهيدا للتعاقد النهائي معها لادارة وتشغيل الشبكة   لمدة  15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى وبإجمالي فترة تعاقد 30 سنة ، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى اللواء/ شريف حسن ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب تحالف السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان والسويدي الكتريك كلاً من السيد / نيكو واربانوف الرئيس التنفيذي لدويتشه بان للعمليات الدولية والمهندس / احمد السويدي رئيس مجلس إدارة السويدي اليكتريك

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار الخطة التى تنتهجها الدولة لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال الادارة والتشغيل لمشروعات النقل الحديثة  لافتاً الى أن الاتفاق يشمل نقل الخبرات والقيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين حيث تمثل نسبة الموارد البشرية المصرية بالشركة 90% من إجمالي العاملين وهو مايعد أهم عوامل منظومة الشراكة بين الجانبين.

وأضاف الوزير أن التعاقد مع الشركة الالمانية لادارة وتشغيل شبكة  القطار الكهربائي السريع خطوه هامة في هذا المجال نظرا لان دويتشه بان من الشركات الرائدة فى العالم فى مجال تشغيل وصيانة السكك الحديدية حيث تقوم بتشغيل جميع خطوط سكك حديد المانيا  بإجمالي أطوال (34 ألف كم) وتقوم بتشغيل عدد كبير من خطوط السكك الحديدية  في العديد  من  دول العالم  ( أمريكا - المملكة المتحدة – الدنمارك - هولندا – بولندا – كندا – ارجواي – الهند – الامارات ) ، كما سيتم تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد ‏بنظام المشاركة في الإيرادات، لافتاً الى أن شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان وستقوم بانشاء شركة تحت مسمى دويتشه بان مصر بالشراكة مع شركة السويدي اليكتريك  ستقوم بادارة وتشغيل الشبكة .

القطار الكهربائي السريع

جدير بالذكر أن أطوال شبكة القطار الكهربائي السريع(ركاب & بضائع)  تبلغ 2000 كم حيث يبلغ طول الخط الاول ( العين السخنة / العلمين / مطروح / الفيوم ) 660 كم والثاني ( الفيوم – بني سويف- اسوان- ابوسمبل ) 1100 كم والثالث( قنا / الغردقة / سفاجا ) 225 كم ، ويأتي تنفيذها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى انشاء مشروعات الجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة وهذه  المنظومة التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع 

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