بسبب خلافات الميراث.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين باستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 29/ أكتوبر المنقضى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرق بين شقيقين (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم) قاما خلالها بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب والتلويح بـ ( 2 سلاح أبيض ) لخلافات بينهما حول الميراث.

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهما ضبط ( الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى ) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.