الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار، استقرارا في مستهل تعاملاته، اليوم الخميس "نهاية التعاملات الأسبوعية"، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.08 - 19.15" جنيه للشراء و"19.16 - 19.18" جنيه للبيع.



وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.08 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.18 جنيه في بنكي "المصري الخليجي- العربي الإفريقي"، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.



وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" سجل سعر صرف الدولار19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة.. سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.



وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية.. سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) تباينا في الشراء والبيع، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 19.38 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل "اليورو" 19.38 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة.. سجل "اليورو" في البنك التجاري الدولي 19.42 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 19.38 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصري 19.41 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.



كما سجل الجنيه الاسترليني تراجعا بقيمة تتراوح ما بين (13 - 17) قرشا شراءً وبيعًا، فسجل في بنكي "الأهلي ومصر" 22.91 جنيه للشراء و23.11 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.93 جنيه للشراء و23.13 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة سجل الاسترليني في البنك التجاري الدولي 22.98 جنيه للشراء و23.13 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل الاسترليني 22.93 جنيه للشراء و23.13 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 23.06 جنيه للشراء و23.19 جنيه للبيع.



وعلى صعيد العملات العربية.. سجل الريال السعودي 5.07 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.. في حين سجل الدينار الكويتي 60.06 جنيه للشراء و62.42 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي المصري.



ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس خلال عام 2022، اليوم؛ لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط تباين توقعات المحللين بشأن قرار اللجنة بين الرفع والتثبيت، وذلك بعد إعلان أرقام معدلات التضخم لشهر يوليو.