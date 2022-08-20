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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 45 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية

قتلى الجيش الروسي
قتلى الجيش الروسي في اوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 44 ألفا و900 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 20 أغسطس.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن: "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 25 فبراير الماضي وحتى 20 أغسطس الجاري، بلغ حوالي 44 ألفا و900 جندي".
وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1907 دبابات و4212 مركبة مدرعة و1018 من النظم المدفعية و266 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و197 مروحية و15 سفينة و3137 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 97 وحدة من المعدات الخاصة".
وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا بلغ 363 قتيلا و718 مصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
وأضاف أن 2328 مؤسسة تعليمية تم تدميرها جراء عمليات القصف من جانب القوات المسلحة الروسية من بينها 289 مؤسسة دمرت بشكل كامل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.
 

 

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