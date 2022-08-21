الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يحضر مران الزمالك

حرص البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وجهازه المعاون، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وجاء حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي لتدريب الأبيض على هامش زيارة ميكالي ومعاونيه للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.