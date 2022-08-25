الزمالك يجدد رفضه لفكرة التفريط في فتوح

جدد مجلس إدارة نادي الزمالك رفضهم لفكرة رحيل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد الأنباء التي ترددت عن تلقي اللاعب عروضا شفهية للاحتراف في الفترة الحالية للرحيل عن الفريق.

ويتمسك الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا باستمرار اللاعب في الموسم المقبل خاصة وأنه من العناصر المهمة بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المصري غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر

خط الهجوم: - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

