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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر بطيشة لصلاح الشرنوبي: شيرين عبد الوهاب بطلة عملنا المقبل

صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي

قال عمر بطيشة، الإذاعي والشاعر، إن الموسيقار صلاح الشرنوبي يمثل قصة نجاح عمرها 43 عاما، وعطاؤهم سويا لاقى قبولا لدى الجماهير واستطاعا صنع فن يحترم عقول الناس. 

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وأضاف عمر بطيشة، في مداخلته ببرنامج بالخط العريض على قناة الحياة مع إيمان أبوطالب، إن أغنية بتونس بيك- التي كتبها بطيشة ولحنها الموسيقار صلاح الشرنوبي، ضيف الحلقة- للفنانة الراحلة وردة، هي أول أغنية تفصح عن قدراتها الأنثوية. 

وأضاف بطيشة: أنا من أكثر الناس تعاطفا مع المرأة المصرية وقضاياها وأحاول دائما رفع الظلم والتهميش الذي وقع عليها خلال العقود الماضية، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود دورا حاليا لنصرة المرأة المصرية التي عانت من تهميش طوال السنوات الماضية.

 

الموسيقار كمال الطويل قال لي بالحرف “نجحتوا” 

 

وأوضح بطيشة، أن الموسيقار كمال الطويل قال لي بالحرف "نجحتوا فيما لم ينجح فيه الملحنين الكبار الذين تعاملوا مع وردة في إظهار الجانب الأنثوي في صوتها"، مشيرا إلى أن صوت وردة فيه جدية والتزام وكانت تخفي صوتها الأنثوي عن الجمهور.

وعلق صلاح الشرنوبي على مداخلة عمر بطيشة، قائلا: "واحشني جدا وواحشني صوتك ويارب ترضى عني ونعمل شغل تاني مع بعض". 

ورد عمر بطيشة: "إن شاء الله يكون هناك حاجة قريبة مع بعض خاصة إن أنا اللي عرفتك بوردة". 

وأضاف: سأختار شيرين عبد الوهاب إذا أردت أن أكتب أغنية جدية فستكون لها.

وقال الشرنوبي: بالفعل شيرين تحدثت لي وقالت لي محتاجة أغنية زي محتاجالك". 

https://fb.watch/f8P_IPjM_T/

 

 

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