خطوات استخراج السجل التجاري في مصر

يعتبر السجل التجاري بمثابة سجل يجمع كل بيانات التجار، حيث يحوي معلومات عنهم وعن أنشطتهم التجارية داخل وزارة التجارة والصناعة.



يعد استخراج سجل تجاري أمرًا مهمًا ويحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بمختلف المجالات التجارية.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد "الأوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري.

اولا الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري:

تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري وهو موجود في مكتب السجل التجاري.

صورة من البطاقة الضريبية، وأي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.

صورة من بطاقة الرقم القومي سواء كانت شخصية أو عائلية؛ على أن تكون سارية المفعول لصاحب المنشأة وشركائه إن وجدوا.

صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري مثبت به تاريخ أو سند ملكية العقار، أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري.

إبلاغ من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء، وإيصال كهرباء حديث.

صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي من وزارة الداخلية) للتأكد من عدم إدانة التاجر في أي من القضايا المخلة بالشرف.

طلب مدفوع من الغرفة التجارية لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.

صورة من عقد الشركة.

تقديم صورة أصلية لجميع المستندات السابقة.

ثانيا خطوات استخراج سجل تجاري:

أصدر البطاقة الضريبية للنشاط، حيث تقوم مصلحة الضرائب بإصدار خطاب موجه إلى الغرفة التجارية يفيد بتقديم صاحب النشاط كافة الأوراق للازمة للحصول على رقم السجل الضريبي من أجل استكمال إجراءات الحصول على سجل تجاري في الجمهورية العربية المصرية.

الذهاب إلى الغرفة التجارية التابعة لها المنشأة مصطحبًا معك المستندات التالية:

خطاب مصلحة الضرائب الذي يفيد بالإسراع في إجراءات استخراج البطاقة الضريبية.

صورة عدد 2 من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع.



صورة من عقد الشركة، والمنشأة، والمحل المسجل في الشهر العقاري إن وجد.

صورة عن عقد مكان إقامة المشروع، ومزاولة النشاط.



صورة من إيصال كهرباء حديث.

قدم على طلب الحصول على شهادة ترخيص مزاولة المهنة إلى الجهة المختصة حسب النشاط الخاص بك إن كان نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو خدميًا.

أكمل ملء الطلب لاستخراج شهادة الترخيص.

بعد استلام شهادة مزاولة المهنة املأ طلب فتح سجل تجاري المقدم لك من قبل موظف السجل التجاري.

حدد رأس المال المبدئي الذي على أساسه ستحدد الرسوم المقرر دفعها.

سدد الرسوم المقررة لاستخراج ملف السجل التجاري، حيث تقوم إدارة السجل التجاري بتحديد موعد لاستلام السجل الخاص بك.

ويتم سداد 0.02% من قيمة رأس المال للمشروع سنويًا إلى إدارة الغرفة التجارية باسم شركتك، فمثلاً إذا كان رأس مال الشركة 1000000 جنيه مصري فإن الرسوم المقرر سدادها إلى إدارة الغرفة التجارية هي 2000 جنيه مصري، وهي تعتبر رسوم اشتراك ولا تعد ضريبة.

ولمعرفة اماكن استخراج السجل التجارى بمحافظات مصر المختلفة يمكنك الضغط هنا.

تكلفة فتح سجل تجاري فى مصر

رسوم النشاط التجاري الفردي تكون 44 جنيه مصري، ورسوم التجديد هي 40 جنيه مصري.

رسوم النشاط لشركة أو شراكة في حال كان رأس المال 1000 إلى 10000 جنيه مصري لا تتعدى الـ 100 جنيه مصري، ورسوم التجديد تكون 52 جنيه مصري.

وفي حال كان رأس المال أكثر من 10000 جنيه مصري فإن الرسوم لا تتعدى 120 جنيه مصري، ورسوم التجديد تزيد عن 52 جنيه مصري.