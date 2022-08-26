محمود حافظ ومحمد البكري أحدث المنضمين لمسلسل ديفيلية مع وفاء عامر

انضم الفنان محمود حافظ والفنان محمد البكري إلى فريق عمل مسلسل ديفيلية مع النجمة وفاء عامر ليكتمل بذلك فريق عمل المسلسل .

ويلعب محمود حافظ دور صديق الفنان محمد البكري الذي يجسد دور رجل أعمال .

مسلسل ديفيليه

وقرر صناع مسلسل ديفيليه ؛تأجيل تصوير مشاهد المسلسل، بسبب سفر بعض النجوم، لقضاء عطلتهم الصيفية، لذلك فضل القائمين على العمل أن يتم تأجيل التصوير، إلى الشهر المقبل، حتى يكون النجوم انتهوا من إجازتهم.

وانتهى مخرج مسلسل ديفيليه من معاينة أماكن تصوير المسلسل، وفور عودة النجوم من الإجازة، يتم التصوير مباشرةً، ليدخل العمل بعد ذلك في المونتاج والمكساج، ويصبح جاهزًا للعرض في الفترة المقبلة.

وتدور أحداث مسلسل ديفيليه حول الأزياء والموديلز، وكيف يعيش هؤلاء المبدعون حياتهم، ويتم عرض الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية التشويقية، ويتناول مسلسل ديفيليه العديد من الحوادث الاجتماعية، والقضايا التي تحوذ على اهتمام الرأي العام، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات.

ويشارك في مسلسل ديفيليه عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة وفاء عامر، محمد عز، إيهاب فهمي، إيناس عز الدين، عابد عناني، ، أشرف طلبة، قصة أحمد عيسى، ومن تأليف أنور محمود، وإخراج معتز حسام.

وشاركت الفنانة وفاء عامر في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل بيت الشدة، وتعاونت فيه مع عدد من النجوم، منهم: أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، لبنى ونس، بسنت حاتم، إيمان تامر، منى العمدة، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.