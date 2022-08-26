البنك المركزي الروسي: افتراضات وزارة المالية بشأن النفط مفرطة في التفاؤل

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة عن أن أسعار النفط ومستويات الإنتاج التي اقترحتها وزارة المالية كمعايير في لائحة جديدة للميزانية تهدف إلى استخدام عائدات الطاقة لتعزيز احتياطيات الدولة مفرطة في التفاؤل.

وتخطط روسيا، التي تتطلع إلى تكوين احتياطيات بعد العقوبات الغربية الشاملة التي حدت من وصولها إلى الأسواق العالمية، إلى إعادة العمل بقاعدة الميزانية التي تحول عائدات النفط إلى صندوق الثروة الوطني (NWF) بمجرد ارتفاع الأسعار فوق مستوى معين.

وكانت وزارة المالية قد اقترحت استخدام سعر للنفط الخام يبلغ 60 دولارًا للبرميل ومستوى إنتاج يومي يبلغ 9.5 مليون برميل كمعايير.

وقال محللو البنك المركزي في مذكرة 'يبدو أن السعر الأساسي لإنتاج النفط والنفط مرتفع للغاية بالنسبة لنا في التعديل الجديد لقواعد الميزانية'.

وحدد قانون الميزانية السابق ، الذي تم تعليقه وسط عقوبات قاسية فُرضت بعد أن بدأت موسكو ما أسمته 'عملية عسكرية خاصة' في أوكرانيا في 24 فبراير ، بأنه سيتم تحويل عائدات النفط بسعر 40 دولارًا للبرميل ، بمعدل 2 سنويًا. ٪ زيادة.

وحاليًا، يتم تداول مزيج النفط الروسي الرائد من الأورال فوق 80 دولارًا للبرميل ، أي أقل بنحو 20 دولارًا من معيار برنت القياسي العالمي.

ولكن على المدى المتوسط ​​والطويل، يبدو أن سعر النفط في الأورال عند 60 دولارًا أعلى بكثير من مستوى التوازن، مع الأخذ في الاعتبار عناصر مثل السعر اللازم لجعل إنتاج النفط الصخري مربحًا، والذي تصوره البلدان الرئيسية المنتجة للنفط في ميزانياتها. قال محللو البنوك.

قالت البنوك المركزية إن السعر المستهدف المرتفع للنفط قد يشكل مخاطر لبناء صندوق المياه المعدنية. وأضاف المحللون أن هدف الإنتاج البالغ 9.5 مليون برميل يوميًا يمثل مخاطرة مماثلة ، وإن كانت أصغر.

وبحسب مكتب الإحصاءات روسستات ، بلغ إنتاج روسيا من النفط والغاز المكثف في يوليو 10.76 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 10.70 مليون برميل يوميا في يونيو. وبدون المكثفات ، بلغ قرابة 10 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي.

لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على النسخة النهائية من قانون الميزانية.