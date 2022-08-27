حسام صلاح: من مزايا الروبوت الجراحي استخدامه في العمليات الصعبة للأورام



علق الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات قصر العينى بشأن استخدام الروبوت الجراحى فى القصر العينى .

وقال " صلاح " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية cbc ، إن الروبوت الجراحى أحد محاور الطب الجراحى للتحول لجامعات الجيل الرابع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والتدريب وكان هناك حاجة ملحة لاستعماله للتطوير التكنولوجى الطبى والأطباء .

وأضاف أن مزايا الروبوت الجراحى استخدامه فى العمليات الصعبة للأورام والدوريات العلمية و له قدرة على تكبير الجروح 5 أضعاف بطريقة ثلاثية الأبعاد ، وإضاءة عميقة قدرتها أكبر من المناظير العادية ولا يعنى استخدامه استبداله بالعنصر البشرى ولكنه يكون عامل مساعد متقدم فى إجراء العمليات الجراحية الصعبة بمنتهى السهولة ، وتقليل فترة تعافى المريض وخروجه بدون ألم بجودة وكفاءة عالية وتقديم خدمات علاجية فى فترة أقل .