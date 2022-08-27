الاتحاد السكندري ينعي نجلة سعيدو سمبوري لاعب الفريق الأول

حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على نعي ابنة سعيدو سمبورى، لاعب الفريق، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندرى نعيا على الفيس بوك معلقة عليه: "مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادى والجهاز الفني ينعون ببالغ الحزن والأسى نجلة المحترف سعيدو سمبورى لاعب الفريق الأول لكرة القدم التي رحلت إلى جوار ربها".

وحقق المقاولون العرب بقيادة شوفي غريب فوزا هاما على منافسه الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الــ33 من بطولة الدوري المصري.