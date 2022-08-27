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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري ينعي نجلة سعيدو سمبوري لاعب الفريق الأول

صدى البلد

حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على نعي ابنة سعيدو سمبورى، لاعب الفريق، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندرى نعيا على الفيس بوك معلقة عليه: "مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادى والجهاز الفني ينعون ببالغ الحزن والأسى نجلة المحترف سعيدو سمبورى لاعب الفريق الأول لكرة القدم التي رحلت إلى جوار ربها".

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نجاة معاون وزير الرياضة من حادث مروع

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أخبار الرياضة|رمضان صبحي يطلب العفو من الخطيب..وفرمان فرنسي بتأجيل صفقة الأهلي الجديدة

وحقق المقاولون العرب  بقيادة شوفي غريب فوزا هاما على منافسه الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الــ33 من بطولة الدوري المصري. 

الأهلى الدوري المصري المقاولون العرب أخبار الرياضة وزير الرياضة الاتحاد السكندري محمد مصيلحي بطولة الدوري المصري

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