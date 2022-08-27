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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. تفاصيل جديدة عن قتيل الفندق في المغرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثار مقتل مواطن سعودي في مملكة المغرب جدلاً واسعًا على المستوى الإقليمي أنهته سفارة السعودية في المغرب فجر أمس، حيث أصدرت بيانًا كشفت فيه تفاصيل الحادث وملابساتها.

وقالت السفارة السعودية في المغرب في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس" أمس الجمعة "حرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المختصة في المغرب وعليه تبين بأن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء".

وأضافت السفارة السعودية أن "القضية لاتزال قيد التحقيق في النيابة العامة في المغرب بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق"، مشددة على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.

وأوضحت السفارة أنها تنسق مع السلطات المختصة في المغرب لنقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وقالت: "كما تتقدم السفارة ومنسوبوها كافة إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

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تفاصيل جديدة

الحادث، والذي راح ضحيته المواطن السعودي موسى العنزي كشف تفاصيله، صديق القتيل سلطان خليف، حيث كشف في تصريحات لقناة "العربية" أن صديقه، والذي بتجاوز الأربعين عامًا كان يعمل معلمًا للغة الإنجليزية و"لم يكن لديه أي خلاف مع أحد في المغرب فهي المرة الأولى التي يسافر فيها إلى المغرب ولم يقضِ به سوى 8 أيام، وكان يخطط للعودة من المغرب خلال يومين قبل وفاته".

وأضاف خليف: "تم العثور عليه مكبل القدمين في أحد أروقة الفندق، ووُجدت عليه آثار ضرب في الوجه والصدر، وأنا مستغرب ومتفاجئ مما حدث، لاسيما أنه من الأشخاص الطيبين وليس لديهم أي ميول للاختلاف مع الآخرين، فهو إنسان محبوب. لكن آخر لقاء جمعني بصديقي موسى كان قبل سفره، وحتى الآن غير مصدق لما حدث، ولكن في النهاية الصبر من صفات المؤمنين، وهذا واجبنا جميعاً أن نحتسب الأجر من الله".

عم القتيل يتحدث

وكانت وسائل إعلام سعودية كشفت، أول أمس، أن مشاجرة بين سعودي وعدد من الأشخاص نشبت داخل أحد الفنادق في المغرب، مما أسفرت عن مقتل أحد المواطنين.

وأوضح جدعان العنزي عم القتيل في تصريحات لموقع "أخبار 24" أنهم تلقوا نبأ مقتـل ابن أخيه موسى العنزي جراء مشاجرة وقعت فجر الثلاثاء بينه وبين عدد من الأشخاص في الرباط، لافتا إلى أن ابن أخيه ذهب إلى المغرب مرافقاً لأحد أصدقائه المريض بالسرطان للعلاج.

وأردف أن أصدقاء القتيل أخبروه بأن الحادثة وقعت في ذات الفندق الذي يقيم فيه، موضحا أن سفارة المملكة بالرباط تواصلت معهم؛ ووعدتهم بإنهاء إجراءات نقل جثمان القتيل إلى المملكة.
 

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