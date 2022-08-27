محمود عبد الحكيم يعود للملاعب.. ويؤكد: انتظروا المصري مع كامل أبو علي|فيديو

أكد محمود عبد الحكيم نجم المصري السابق، أن المصري البورسعيدي سيظهر بشكل مميز ومختلف خلال الموسم الجديد.



قال محمود عبد الحكيم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بنسبة 90% من الممكن أن أعود للملاعب من بوابة فريق طامية الذي يتواجد في دوري القسم الثاني".



أضاف: "تربطني علاقة قوية بكامل أبو علي رئيس النادي المصري، وشرف ليا أن يكون لي دور داخل النادي المصري إذا تحدث معي اي شخص للتواجد في أي منصب".



وواصل: "الأزمات المادية سر تراجع المصري هذا الموسم، والمصري يحقق أفضل نتائجه مع حسام حسن".



وختم حديثه قائلا: "حسام حسن قاد المصري للتواجد في نصف نهائي الكونفدرالية من قبل، ودوما ما يحقق المصري أفضل نتائج تحت قيادته، وسيكون هناك صفقات قوية للمصري خلال الموسم الجديد بدعم كامل أبو علي والمصري سيكون مختلفا في الموسم الجديد".