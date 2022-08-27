موعد مباراة الزمالك المتبقية في الدوري المصري والقناة الناقلة

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه إيسترن كومباني بالجولة ٣٤ بالدوري الممتاز، يوم الثلاثاء، ٣٠ أغسطس الجاري.

موعد المباراة..

تقام المباراة فى تمام التاسعة ونصف مساءً.

القنوات الناقلة..

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

تفاصيل المباراة..

تعادل فريقا الزمالك والمصري بدون أهداف باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتبادل الفريقان السيطرة على اللقاء وسط فرص مهدرة من مهاجمي الفريقين.

وشهدت الدقيقة 90 طرد طارق علاء لاعب نادي الزمالك بعد تدخله على لاعب المصري.

الزمالك بطل الدوري رفع رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة بينما رفع المصري رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد طارق – حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة – محمد حسام “بيسو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف جعفر – يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: عمر السعيد

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد نديم ومحمد حمدي وأحمد رفاعي وإسلام جابر ومحمد خضري وأحمد عبد الرحيم ” إيشو” وأدهم الخواجة وطارق علاء وحسام أشرف.