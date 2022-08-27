عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك المتبقية في الدوري المصري والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه إيسترن كومباني بالجولة ٣٤ بالدوري الممتاز، يوم  الثلاثاء، ٣٠ أغسطس الجاري.

موعد المباراة.. 
تقام المباراة فى تمام التاسعة ونصف مساءً.

القنوات الناقلة.. 
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

تفاصيل المباراة.. 

تعادل فريقا الزمالك والمصري بدون أهداف باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتبادل الفريقان السيطرة على اللقاء وسط فرص مهدرة من مهاجمي الفريقين.

وشهدت الدقيقة 90 طرد طارق علاء لاعب نادي الزمالك بعد تدخله على لاعب المصري.

الزمالك بطل الدوري رفع رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة بينما رفع المصري رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع.

txt

تعرف على حكام مباريات اليوم السبت في الدوري الممتاز

txt

أول تعليق من فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المصري

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد طارق – حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة – محمد حسام “بيسو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف جعفر – يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: عمر السعيد

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: 

محمد نديم ومحمد حمدي وأحمد رفاعي وإسلام جابر ومحمد خضري وأحمد عبد الرحيم ” إيشو” وأدهم الخواجة وطارق علاء وحسام أشرف.

الزمالك الدوري المصري الدوري الممتاز حكام مباريات اليوم نادي الزمالك مباريات اليوم أون تايم سبورت مسابقة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

ميرهان حسين الأجرأ.. كاش مايوه الفنانات يثير الجدل في صيف 2022

تطور مفاجئ.. فرمان فرنسي بتأجيل انتقال مشاريبوف إلى الأهلي

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

الأهلي ينتظر الحصول على 3.5 مليون دولار في الساعات المقبلة.. تفاصيل

مستعد وجاهز.. إكرامي يفاجئ الجميع عن عودة رمضان صبحي للأهلي| ماذا قال؟

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والمصري (0-0) في الدوري

ترشيحاتنا

بعد اقتراب اسمه من الأهلي.. وحيد خليلوزيتش وصل بمنتخب المغرب لكأس العالم

الاتفاق النووي .. هل تهاجم إسرائيل إيران بعد إنهاء أمريكا للصفقة؟

هل التبرع بالدم يحتسب صدقة ؟ اعرف أفضل أنواع الصدقات الجارية

موعد مباراة الزمالك المتبقية في الدوري المصري والقناة الناقلة

طبيبة الغلابة.. وفاة دكتورة داخل عيادتها بأزمة قلبية والحزن يخيم على قريتها بالمنوفية

فضل الصدقة .. أنواعها وفوائدها و5 أخطاء تحرمك من أجرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محيرة البنات .. سر نضارة بشرة مي عز الدين |مش هتصدق

بحبل السرة.. شاهد استخراج رضيع حي من تحت التراب بباكستان

ظهر عليها الكبر.. نيللي كريم بإطلالة لن تصدقها|شاهد

فساتين مكشوفة.. البطانة وضعت 3 فنانات في مأزق| نوال الزغبي الأبرز

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ