عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على حكام مباريات اليوم السبت في الدوري الممتاز

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة كلاتنبيرج، حكام مباريات اليوم السبت في الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز.

حكام مباراة طلائع الجيش والأهلي

 

حكام مباراة ايسترن كومباني البنك الأهلي

 

حكام مباراة فاركو وغزل المحلة

 

حكام مباراة الإسماعيلي وانبي

تأكد بصفة رسمية انتهاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري يوم 30 أغسطس الجاري، وهو ما أعلنت عنه إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات منذ عدة أشهر بانتهاء المسابقة يوم 30 أغسطس.

txt

الاتحاد السكندري ينعي نجلة سعيدو سمبوري لاعب الفريق الأول

txt

نجاة معاون وزير الرياضة من حادث مروع


مواعيد الجولة الأخيرة


وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مواعيد مباريات الجولة 34 للدوري، وتقرر إقامة مباريات الفرق التى تنافس على البقاء فى بطولة الدورى فى التاسعة والنصف مساء يوم 30 أغسطس.

وجاء جدول مباريات الأسبوع الأخير كالتالي:

٢٩ أغسطس:
فيوتشر ومصر المقاصة ٧ مساءً

٣٠ أغسطس:
البنك الأهلي وإنبي ٤:٣٠ 
سموحة وفاركو ٤:٣٠
الأهلي وسيراميكا ٤:٣٠
الإسماعيلي وطلائع الجيش ٦:٣٠
بيراميدز والجونة ٩:٣٠
غزل المحلة والاتحاد السكندري ٩:٣٠
المقاولون والمصري ٩:٣٠
الزمالك وإيسترن كومباني ٩:٣٠.

واشتعلت المنافسة على حلم البقاء في الدوري المصري الممتاز حيث تتنافس 5 أندية على البقاء، ومن المتوقع هبوط فريقين مع المقاصة لدوري الدرجة الأولى قبل جولتين فقط من نهاية الدوري الممتاز.

وبدأت الجمعة منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة، ويتنافس كل من إيسترن كومباني والجونة والمقاولون العرب وغزل المحلة وإنبي على عدم الهبوط.

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش 
وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: ‏


علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.

الأهلى الدوري المصري اتحاد الكرة المقاولون العرب الدوري الممتاز حكام مباريات اليوم وزير الرياضة الاتحاد السكندري البنك الاهلي غزل المحلة لجنة الحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

ميرهان حسين الأجرأ.. كاش مايوه الفنانات يثير الجدل في صيف 2022

تطور مفاجئ.. فرمان فرنسي بتأجيل انتقال مشاريبوف إلى الأهلي

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

الأهلي ينتظر الحصول على 3.5 مليون دولار في الساعات المقبلة.. تفاصيل

مستعد وجاهز.. إكرامي يفاجئ الجميع عن عودة رمضان صبحي للأهلي| ماذا قال؟

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والمصري (0-0) في الدوري

ترشيحاتنا

بعد اقتراب اسمه من الأهلي.. وحيد خليلوزيتش وصل بمنتخب المغرب لكأس العالم

الاتفاق النووي .. هل تهاجم إسرائيل إيران بعد إنهاء أمريكا للصفقة؟

هل التبرع بالدم يحتسب صدقة ؟ اعرف أفضل أنواع الصدقات الجارية

موعد مباراة الزمالك المتبقية في الدوري المصري والقناة الناقلة

طبيبة الغلابة.. وفاة دكتورة داخل عيادتها بأزمة قلبية والحزن يخيم على قريتها بالمنوفية

فضل الصدقة .. أنواعها وفوائدها و5 أخطاء تحرمك من أجرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محيرة البنات .. سر نضارة بشرة مي عز الدين |مش هتصدق

بحبل السرة.. شاهد استخراج رضيع حي من تحت التراب بباكستان

ظهر عليها الكبر.. نيللي كريم بإطلالة لن تصدقها|شاهد

فساتين مكشوفة.. البطانة وضعت 3 فنانات في مأزق| نوال الزغبي الأبرز

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ