تعرف على حكام مباريات اليوم السبت في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة كلاتنبيرج، حكام مباريات اليوم السبت في الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز.

حكام مباراة طلائع الجيش والأهلي

حكام مباراة ايسترن كومباني البنك الأهلي

حكام مباراة فاركو وغزل المحلة

حكام مباراة الإسماعيلي وانبي

تأكد بصفة رسمية انتهاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري يوم 30 أغسطس الجاري، وهو ما أعلنت عنه إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات منذ عدة أشهر بانتهاء المسابقة يوم 30 أغسطس.



مواعيد الجولة الأخيرة



وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مواعيد مباريات الجولة 34 للدوري، وتقرر إقامة مباريات الفرق التى تنافس على البقاء فى بطولة الدورى فى التاسعة والنصف مساء يوم 30 أغسطس.

وجاء جدول مباريات الأسبوع الأخير كالتالي:

٢٩ أغسطس:

فيوتشر ومصر المقاصة ٧ مساءً

٣٠ أغسطس:

البنك الأهلي وإنبي ٤:٣٠

سموحة وفاركو ٤:٣٠

الأهلي وسيراميكا ٤:٣٠

الإسماعيلي وطلائع الجيش ٦:٣٠

بيراميدز والجونة ٩:٣٠

غزل المحلة والاتحاد السكندري ٩:٣٠

المقاولون والمصري ٩:٣٠

الزمالك وإيسترن كومباني ٩:٣٠.

واشتعلت المنافسة على حلم البقاء في الدوري المصري الممتاز حيث تتنافس 5 أندية على البقاء، ومن المتوقع هبوط فريقين مع المقاصة لدوري الدرجة الأولى قبل جولتين فقط من نهاية الدوري الممتاز.

وبدأت الجمعة منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة، ويتنافس كل من إيسترن كومباني والجونة والمقاولون العرب وغزل المحلة وإنبي على عدم الهبوط.

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: ‏



علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.