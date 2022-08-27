الدولار يقترب من 20 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت| فيديو

استعرض برنامج “صباح البلد” المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.02 جنيه للبيع، و19.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 19.26 جنيه للبيع، و19.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 22.77 جنيه للبيع، و22.55 جنيه للشراء.

العملات الأجنبية



سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 5.10 جنيه للبيع، و5.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 62.14 جنيه للبيع، و60.03 للشراء.



