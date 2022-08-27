بالصور .. صابر الرباعي يتألق في حفل كامل العدد بمهرجان رأس الحكمة

أحيا الميجا ستار صابر الرباعي سهرة غنائية مميزة حملت شعار "كامل العدد" استطاع من خلالها التأكيد الإستمرارية للذوق الراقي في الموسيقى والطرب الأصيل وذلك ضمن فعاليات الليلة الثانية لمهرجان رأس الحكمة ب "سي فيو" في الساحل الشمالي.

حضر الفنان الكبير صابر الرباعي بصحبة مدير اعماله المنتج على المولى وافتتح وصلته الطربية الرومانسية بأغنية "ببساطة" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الحضور واعرب عن سعادته بتواجده في مصر أم الدنيا.

وتالق الرباعي بوصلة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "يا عسل"، "مثلت الحب"، " عالطاير" ،"عمري الجديد" ، "أتحدى العالم" ، "ماتخافش مني" ، "على نار" ، "الله يحميك" ، "عزة نفسي" ، "ضاقت بيك" ، "خلص تارك" ،"عز الحبايب" ،"يللي بجمالك" ، "جرحي ماشفي" .. بالإضافة إلى ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.

كما حرص على تقديم عدد من الأغاني تلبية لرغبات الجمهور منها أغنية " الشياكة" التي أطلقها مؤخرا وللمرة الأولى بحفل غنائي .. بالإضافة إلى أغنية "ورحمة قلبي" بالإضافة إلى "اه لو لعبت يا زهر" والتي حرص بعدها على توجيه التحية لمطربها الشعبي احمد شيبه.

كان ضمن الحضور الملحن محمود الخيامي والفنان رامي وحيد وصديق صابر الرباعي إيهاب الجندي عضو مجلس اداره ورئيس لجنه السياحه بالشعبه العامه للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقبيل الحفل بيومين قام إيهاب الجندي باستقبال صابر الرباعي وعلي المولي قبيل الحفل بمنزله بالساحل الشمالي في وجود المطرب احمد شيبه حيث قاما بعد تناول العشاء بدندنة اغنية مقاطع "آه لو لعب يا زهر" وبعض اغاني الرباعي التي يجيدها شيبة.



وفي ختام الحفل وجه الرباعي الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل بداية من منتج مهرجان "رأس الحكمة الغنائي " وائل عبد الغني رئيس مجلس إدارة "سي فيو" وأحمد فخري. ومرورا بالمجهود التنظيمي الضخم لطارق عبد المحسن ومحمد الزيات "سترايك ميديا" و إضاءة مبهرة لوليد الحريري ومسرح ومدرجات تامر فوزي بالإضافة الى صوت عماد نبيل وتأمين أحمد فخامة وfire works ومؤثرات بصرية امير جمعه وجمعه السيد.

ومن المقرر أن يختتم النجم اللبناني وائل جسار فعاليات مهرجان رأس الحكمة ب "سي فيو" في الاول من سبتمبر القادم.

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