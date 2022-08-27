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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة .. مسئول بالأهلي يبكى بعد إيقاف حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن

كشف رضا عبد العال نجم النادى الأهلي والزمالك السابق أن الراحل طارق سليم مدير الكرة السابق بالنادى الأهلي بكى عندما اتخذ قرارا بايقاف حسام حسن وشقيقه ابراهيم لنهاية الموسم عندما كانا متواجدان بالنادى الأهلي .

وقال رضا عبد العال فى تصريحات تليفزيونية أثناء وجود حسام حسن على الهاتف : فاكر يا حسام لما الكابتن طارق سليم بكى عندما تم اتخاذ قرار بايقافك لنهاية الموسم .

واستطرد حسام حسن شارحا الموقف أنه كان هناك تربص بحسام وابراهيم حسن فى تلك الفترة خاصة أن ابراهيم تم ايقافه ثم استغل البعض قيامى بالقاء تيشيرت النادى الأهلى على الأرض بعد أحد الأهداف ولم أكن أقصد التقليل أو إهانة قميص النادي الأهلى .

وأوضح رضا عبد العال : الكابتن طارق سليم اتخذ هذا القرار الصعب من أجل الحفاظ على حسام وابراهيم حسن خوفا من أى قرار أخر .

وأشار حسام حسن الى أنه ابن النادى الأهلى وأنه متواجد فى النادى فى سن صغير ويتذكر دائما تكريم الكابتن صالح سليم له مع شقيقه ابراهيم حسن .

جملة حسام حسن

كشف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن الجملة التي يراها البعض هي سبب أزمته مع الأهلي.


وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية أن هناك من لا يريد وجود التؤام حسن في الأهلي رغم أنهم أعطوا الكثير داخل القلعة الحمراء .

وأضاف:" الجملة التي يلعب البعض عليها لزيادة النيران بيننا وبين جماهير الأهلي هي أنه بعض المباراة الشهيرة وقت أن كنا نلعب للزمالك تجاوزت قلة من الجماهير في حقنا فخرجت وقولت ..لماذا نتعرض للسباب ونحن أحرزنا بطولات للنادي اكتر من صالح سليم رئيس النادي".


وأوضح حسام حسن  أنه الهداف التاريخي للنادي الأهلي مهما حاول البعض التقليل من ذلك.


وقال :" حين أبعدونا عن الأهلي كنت قد سجلت 109 هدف في الدوري قبل أن أذهب للزمالك، وقتها كان الكابتن محمود الخطيب وهو أعتزل سجل 101 هدف أو 102 ، جعلوه 109 حتي لا يقال أن حسام حسن الهداف التاريخي للأهلي".

 

الأهلى حسام حسن رضا عبد العال طارق سليم المصري الخطيب

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