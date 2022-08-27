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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمختلف الفئات ..هيونداي إلنترا بسعر 185 ألف جنيه ..صور

هيونداي النترا موديل
هيونداي النترا موديل 2012

تعد سيارة هيونداي النترا موديل 2012 من الإصدارات المميزة التي أنتجتها الشركة الكورية هيونداي لصناعة السيارات، كانت بداية إطلاق تلك السيارة عام 1990 وسيارتنا اليوم النترا موديل 2012 وهي من سيارات الجيل الخامس، من فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، وتحتوي على العديد من التقنيات الحديثة، لذا لاقت انتشار واسع في الأسواق العربية وحققت نسبة مبيعات عالية.

هيونداي النترا موديل 2012

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المواصفات الفنية سيارة هيونداي النترا موديل 2012

تستمد سيارة هيونداي النترا موديل 2012 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1800 سي سي ، ينتج قوه قدرها 1 43 حصان ، وعزم اقصي للدوران 186 نيوتن/  متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.2 ثانية ، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 202 كم/ ساعة .

هيونداي النترا موديل 2012

مواصفات السلامة والأمان في سيارة هيونداي النترا موديل 2012

تقدم سيارة هيونداي النترا موديل 2012 بالعديد من أنظمة السلامة والأمان منها ، نظام التحكم بالثبات، وفرامل مانعة للانزلاق ABS، وخاصية التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، و زر تشغيل وإيقاف المحرك،  ووسائد هوائية ، وأحزمة أمان ، وهيكل قوي تعتمد عليه السيارة في تلقي الصدمات .

هيونداي النترا موديل 2012

المواصفات الداخلية لسيارة هيونداي النترا موديل 2012

تحتوي سيارة هيونداي النترا موديل 2012 علي العديد من التجهيزات منها ، عجلة قيادة متعددة الوظائف تحتوي على أزرار التحكم في مستوى الصوت، بالإضافة إلى خاصية التدفئة، وشاشة لعرض المعلومات مثبتة على الكونسول الوسطى، ومخرج USB، ومدخل AUX،ومسجل CD، ومقاعد خلفية مدفأة، وحامل أكواب، ومسند يد قابل للطي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة ملاحة، وكاسيت ، وراديو ، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات مثبتين بالأبواب الأربعة ، و أزرار للتحكم بالراديو ، بالإضافة إلى لوحة عدادات واضحة وبسيطة، وحافظة للنظارات الشمسية، ومدخل لربط الأجهزة الموسيقية iPod.

هيونداي النترا موديل 2012

المواصفات الخارجية لسيارة هيونداي النترا موديل 2012

تتوافر سيارة هيونداي النترا موديل 2012 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، فتحة سقف كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية ، وجنوط مقاس 15 بوصة ، ويمتاز المظهر الخارجي لطراز هيونداي النترا 2011 بخطوط انسيابية بارزة تنطلق من المقدمة المائلة  للسيارة، وتحتوي على أضواء أمامية كبيرة ذات زوايا حادة، وصداد لطيف يضم شبك تهوية منخفض يتوسطها شعار شركة هيونداي ، وأضواء ضباب جانبية، بالإضافة إلى أضواء LED على أغطية المرايا الخارجية.

هيونداي النترا موديل 2012


وتمتد الانحناءات الجميلة على جانبي السيارة لتتصل بالأضواء الخلفية المنسابة على الزوايا، لتضفي طابع أنيق وعصري على السيارة، بالإضافة إلى الصداد الخلفي الكبير المزين بعاكسات في أسفله، وإضاءة أمامية ،وإضاءة خلفية .

هيونداي النترا موديل 2012

سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2012

يتراوح سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2012 من 185 الف جنيه ، ويصل إلي 225 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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