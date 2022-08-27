المالية تحفز الممولين غير الملتزمين للاستفادة من مزايا قانون غرامات التأخير ..تفاصيل

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة المالية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تنويها لممولي الضرائب ممن عليهم متأخرات ضريبية طرف الخزانة العامة للدولة.

وطلبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، الممولين غير الملتزمين بسداد الضرائب بسرعة الاستفادة من المزايا الممنوحة لهم بقانون التجاوز عن غرامات التأخير قبل انقضاء أغسطس الجاري .

وقالت الوزارة إن هناك مهلة 3ايام أمام الممولين لسداد اصل المديونية حتي يتم إسقاط 65%من قيمة غرامات التأخير علي أن يتم سداد 35%من تلك الغرامات خلال مارس المقبل .

وكلفت القيادة السياسية وزارة المالية تقديم المزيد من التيسيرات لممولي الضرائب لمعاونتهم علي عبور الظروف الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن من خلال تبني سياسيات أكثر تيسيرا في الحصول علي حقوق الخزانة العامة للدولة علي مستوي الإصلاحات التشريعية و على سياسيات ميكنة الاجراءات والمعاملات الضريبية.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة تحصيل 1.1 تريليون جنيه من الايرادات الضريبية والتي تمثل ثلاث ارباع الإيرادات العامة لتلك الموازنة خلال العام المالي الجاري .