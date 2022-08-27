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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد حكم القضاء الإداري .. استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

صدى البلد

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكم اليوم باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق من خوض الانتخابات المقرر لها ٤ سبتمبر المقبل.

من جانب آخر علق منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، بشكل مقتضب على حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده من السباق الانتخابي لنقابة المحامين، المقرر انطلاقه مطلع شهر سبتمبر المْقبل.

وقال "الزيات": "ايماني بالله يدفعني إلى الرضى بقضاء الله والاستسلام لقدره واحترم حكم القضاء".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في وقت سابق، حكمها باستبعاد منتصر الزيات، وسامح عاشور من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.

وجاء ذلك في الدعوى رقم: 76/63568 المقامة من المحامي أشرف محمد إبراهيم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب، بانتخابات نقابة المحامين.

والجدير بالذكر،  أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة القائم بأعمال نقيب المحامين، أعلنت الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب العام، حيث ستجرى الانتخابات في 4 سبتمبر، والإعادة في 11 سبتمبر.

ن حانب اخر تستعد النقابة العامة للمحامين لاجراء الانتخابات على مقعد النقيب خلفا للراحل رجائي عطية بتشكيل اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات المقرر لها 4 ستمبر 2022
 
وتشكلت اللجنة المكلفة بتلقى طلبات الطعون والتظلمات والتنازلات من كلا من: مجدى فهمى
ومحمود فهمى ونبيل الشافعى وعصام عبدالوارث.
 
من جانب اخر أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة  مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب العام،وسيتم اعلان الكشوف بشكل نهائي عقب اغلاق باب الطعون والتنازلات .

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