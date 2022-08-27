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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة تنهي حياتها

تناولت صبغة شعر.. فتاة تلفظ أنفاسها داخل مستشفى قنا العام

جثة
جثة

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، داخل مستشفى قنا العام، بعد تحويلها من مستشفى قوص المركزى ، لعلاجها من أثار صبغة شعر تناولتها للتخلص من حياتها.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد نقل فتاة إلى مستشفى قوص المركزى عقب تناولها صبغة شعر، وهو ما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء شديد.

 

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وجرى تحويل الفتاة إلى مستشفى قنا العام، فى محاولة لعلاجها و إنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وتبين أن الفتاة حاولت التخلص من حياتها، و جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام ، لحين صدور تعليمات النيابة العامة بدفن الجثمان، بعد انتهاء التحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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